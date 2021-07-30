Что известно о новых больных

Накануне COVID-19 на Олимпийских играх подхватили 24 человека. Общее количество заболевших теперь составляет 220 человек.

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Среди новых инфицированных – 18 жителей Японии и 9 иностранцев, из которых 3 – спортсмены. Один из них – член американской сборной по легкой атлетике Сэм Кендрикс. Прыгун с шеста покинул Игры после того, как тест на коронавирус показал положительный результат.

Коронавирус в Японии: главное

  • По данным ресурса Worldometer, с начала пандемии COVID-19 опасный вирус в Японии подхватили 902 718 человек.
  • К сожалению, 15 173 больных умерли.
  • Выздороветь удалось 831 087 лицам.
  • За сутки 29 июля коронавирус диагностировали у 10 697 японцев. Также известно, что 13 больных умерли.

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