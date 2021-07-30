Что известно о новых больных

Накануне COVID-19 на Олимпийских играх подхватили 24 человека. Общее количество заболевших теперь составляет 220 человек.

Рекомендуем В Украине продлят карантин, заболеваемость стремительно растет, – санврач Кузин

Среди новых инфицированных – 18 жителей Японии и 9 иностранцев, из которых 3 – спортсмены. Один из них – член американской сборной по легкой атлетике Сэм Кендрикс. Прыгун с шеста покинул Игры после того, как тест на коронавирус показал положительный результат.

Обратите внимание! Рекорд на Олимпиаде зафиксировали после того, как в Токио обнаружили наибольшее суточное количество заболевших – 3 865 случаев заражения.

Коронавирус в Японии: главное

По данным ресурса Worldometer, с начала пандемии COVID-19 опасный вирус в Японии подхватили 902 718 человек.

К сожалению, 15 173 больных умерли.

Выздороветь удалось 831 087 лицам.

За сутки 29 июля коронавирус диагностировали у 10 697 японцев. Также известно, что 13 больных умерли.

Интересно Миллиардные убытки: что не так с Олимпиадой-2020 в Токио