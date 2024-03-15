Українські полонені зазнають багатомісячних катувань у російському полоні, – звіт ООН

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наголосила на тому, що Росія катує військових та навіть цивільних полонених українців.

У своїй доповіді Комісія зосередила свою увагу на випадках катування українських військовополонених та описала моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі на території Росії.

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Російська влада систематично застосовувала катування

Міжнародна комісія зафіксувала схожі методи катувань у різних місцях позбавлення волі. Разом ці елементи підтверджують, що російська влада систематично застосовувала катування.

Повідомляється, що у Росії тортури над військовополоненими вчиняли члени підрозділів "спецназу" Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації (ФСВП), і штатний персонал цієї служби, які є тюремними охоронцями. Жертви також розповіли, що допити проводили і співробітники ФСБ.

Свідчення потерпілих показують всю нещадність та жорстокість цього поводження, що завдавало жертвам сильного болю та страждань під час тривалого утримання під вартою. Все це здійснювалося з кричущою зневагою до людської гідності та спричинило довготривалі фізичні та психічні травми,

– мовиться в повідомленні.

Один український військовослужбовець, якого окупанти утримували під вартою та піддавали тортурам у декількох місцях позбавлення волі, розповів про свій досвід перебування у виправній колонії у місті Донський Тульської області. Там його постійно катували, в результаті чого в нього було переламано кістки, вибито зуби, а на пораненій стопі розвинулася гангрена.

Солдат сказав, що в колонії втратив будь-яку надію і волю до життя і намагався накласти на себе руки, але злочинці почали його бити.

Після звільнення з полону військовослужбовця госпіталізували 36 разів.

Окупанти катували й цивільних

У випадку з військовополоненими злочинці застосовували тортури також з метою покарання та залякування.

Однак у звіті також зазначається, що російська влада катувала і цивільних, яких вона запідозрила у співпраці з ЗСУ. Вона робила це для "вибивання" інформації.