В ООН заявили, що отримали докази використання Росією касетних боєприпасів у Харкові

Організація Об'єднаних Націй заявила, що отримала докази використання Росією касетних боєприпасів у Вугледарі та Харкові.

Як сказала офіційна представниця організації Ліз Троссел, застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права.

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В ООН вчергове нагадали російській владі, що завдання ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах заборонені міжнародним правом і можуть бути прирівняні до воєнних злочинів.

Що відомо про касетні боєприпаси Це боєприпаси, що складаються з контейнерів, які відкриваються в повітрі і розкидають велику кількість розривних боєприпасів або "дрібнокаліберні бомби" по великій території. Залежно від моделі, кількість суббоєприпасів може становити від декількох десятків до більш ніж 600. Касетні боєприпаси можуть скидатися з літаків або доставлятися до мети за допомогою артилерії або ракет.

Використання касетних бомб у житлових районах міст може призвести до великих жертв. Використання цієї зброї було заборонено у 2008 році міжнародною конвенцією.

Додамо, що останніми днями масовані обстріли потрапив Харків, який розташований за 25 кілометрів від російського кордону. Зокрема на нього полетіли й касетні снаряди.

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