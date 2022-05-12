В ОП анонсували відкриття відновленого мосту через річку Ірпінь

В четвер, 12 травня, на Київщині проінспектували хід робіт з відновлення зруйнованого мосту через річку Ірпінь у Стоянці.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Міст у Бучанському районі на Київщині підірвали ще 25 лютого для того, аби завадити наступу російських військ.

Перевірку робіт здійснили голова Київської ОВА Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба.

Всього за 5 днів після деокупації Київської області ми змонтували тимчасовий міст по лівому проїзду автодороги задля того, щоб відкрити рух великовантажного транспорту в напрямку Київ – Житомир в найкоротші терміни,

– повідомив Тимошенко.

Він зазначив, що станом на сьогодні вже демонтовано два прольоти зруйнованого мосту, влаштовано монолітні фундаменти, змонтовано тимчасові опори та тривають підготовчі роботи по влаштуванню монолітної плити. Після цього буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття.

Тимошенко анонсував відкриття мосту через річку Ірпінь вже 29 травня, адже наразі усі роботи тривають згідно з графіком.

Тривають роботи з відновлення мосту через Ірпінь: фото Кирила Тимошенка

Нагадаємо, що раніше в ОП заявили, що попри те, що російські загарбники можуть знову прийти на деокуповані території, влада країни не збавлятиме темпи їх відновлення.

За словами Тимошенка, на деокупованих територіях, який станом на 10 травня було 1003 населених пункти, розгорнуто роботу гуманітарних штабів, обласних військових адміністрацій та ДСНС. Зокрема у 224 населених пунктах вже провели розмінування. А в майже 600 деокупованих населених пунктах відновила роботу Національна поліція.

Тимчасові переправи біля зруйнованих мостів

На початку травня дорожники забезпечили проїзд на 30 тимчасових переправах, що зведені біля зруйнованих мостів внаслідок бойових дій.

Першочергово зведення тимчасових споруд розпочали на так званих "дорогах життя" до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Іванкова.

В Україні наразі зруйновано близько 300 мостів. Спеціалісти намагаються якнайшвидше привести їх до ладу, але ремонтні роботи можна проводити лише після розмінування деокупованих територій та погоджувати роботи із військовим командуванням.

Саме очищенні дороги, тимчасові переправи та ямковий ремонт трас дозволяють вчасно довезти поранених до лікарень, евакуювати людей з-під обстрілів, доставляти мешканцям воду, їжу та медикаменти та перевозити всі необхідні та важливі вантажі.

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