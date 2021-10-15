Опалювальний сезон 2021 – 2022: Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію

У Львівській області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу для бюджетних установ. Лише чверть із них забезпечені теплом, а більшість бюджетників, які використовують блакитне паливо, не отримують його внаслідок підвищення ціни.

У скрутному становищі опинилися господарчі установи по всій Україні, які не можуть закупити газ за пільговою ціною. Мовиться про меморандум між місцевою владою та державним монополістом НАК "Нафтогаз України".

До теми Субсидії на опалювальний сезон 2021 – 2022: хто вже отримав та скільки

Жовква готує дрова

Раніше надзвичайну ситуацію через відсутність газу для бюджетних установ оголосили на Закарпатті, Івано-Франківщині та Хмельниччині. Водночас у місті Жовква неподалік Львова опалення ще не вмикали, хоч мережі повністю готові до холодів.

У Жовкві є 3 котельні. На відновлювальній енергії – тріска, відходи деревини, дрова – працюють 2 з них,

– розповів директор КП "Жовкватеплоенерго" Роман Курнат.

Підприємство заготувало майже половину об'єму дров, які необхідні на опалювальний сезон 2021 – 2022 року. Водночас із газом, який продає монополіст "Нафтогаз" і дочірні компанії, не все так просто.

Комунальники жаліються, що ціна на блакитне паливо може зрости у кілька разів, навіть якщо зараз укласти угоду за низькою ціною. Мовляв, організації-постачальники часто змінюють угоду й присилають додаткові.

У цих додаткових угодах, власне, йде підвищення ціни. Ми не маємо виходу, як на ці умови погоджуватися. Олег Вольський Міський голова Жовкви

За словами міського голови, на окремих тендерах місто купує газ для народних домів. Також – для будівель, які опалюють окремо, та для деяких закладів освіти.

Цікаво Є питання до Закарпатської області, – у Мінрегіоні розповіли про опалювальний сезон в регіонах

Ціна на газ від постачальників була зависокою

У Львівській облдержадміністрації переконують, що без опалення ніхто не залишиться, а оголошена надзвичайна ситуація – лише формальність. Мовляв, меморандум із "Нафтогазом" діє.

Ніякого ажіотажу немає, все відповідно до меморандуму, газ є і буде постачатися. Надзвичайність цієї ситуації у тому, що "Нафтогаз" має перепідписати договори з покупцями газу, а покупців є дуже багато. Максим Козицький Голова Львівської ОДА

У Львівській громаді запевняють, що мешканці та бюджетні установи вже з теплом. Водночас тариф на опалення обіцяють не змінювати.

Була проблема щодо закупівлі газу, яка стосується наших 17 навчальних закладів – шкіл і садочків. Оголосили тендерні процедури, які відбувалися двічі й неможливо було здійснити закупівлю газу, оскільки вартість була чимала. Ірина Маруняк Заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ

Ціну постачальники ставили від 34 до 50 гривень за кубометр. Однак зараз це питання владнали, і бюджетні установи почали закуповувати газ за ціною 16 гривень 80 копійок за куб.