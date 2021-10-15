Отопительный сезон 2021 – 2022: Львовская область объявила чрезвычайную ситуацию
Источник:24 канал
Во Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа для бюджетных учреждений. Лишь четверть из них обеспечены теплом, а большинство бюджетников, которые используют голубое топливо, не получают его в результате повышения цены.
В трудном положении оказались хозяйственные учреждения по всей Украине, которые не могут закупить газ по льготной цене. Речь идет о меморандуме между местной властью и государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины".
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Жолква готовит дрова
Ранее чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений объявили на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В то же время в городе Жолква недалеко от Львова отопление еще не включали, хотя сети полностью готовы к холодам.
В Жолкве есть 3 котельные. На возобновляемой энергии – щепа, отходы древесины, дрова – работают 2 из них,
– рассказал директор КП "Жовкватеплоенерго" Роман Курнат.
Предприятие заготовило почти половину объема дров, необходимых на отопительный сезон 2021 – 2022 года. В то же время с газом, который продает монополист "Нафтогаз" и дочерние компании, не все так просто.
Коммунальщики жалуются, что цена на голубое топливо может вырасти в несколько раз, даже если сейчас заключить сделку по низкой цене. Якобы организации-поставщики часто меняют соглашение и присылают дополнительные.
В этих дополнительных сделках, собственно, идет повышение цены. У нас нет выхода, как на эти условия соглашаться.
По словам городского главы, на отдельных тендерах город покупает газ для народных домов. Также – для зданий, которые отапливают отдельно, и для некоторых учебных заведений.
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Цена на газ от поставщиков была высокой
Во Львовской облгосадминистрации убеждают, что без отопления никто не останется, а объявленная чрезвычайная ситуация – лишь формальность. Якобы меморандум с "Нафтогазом" действует.
Никакого ажиотажа нет, все в соответствии с меморандумом, газ есть и будет поставляться. Чрезвычайность этой ситуации в том, что "Нафтогаз" должен переподписать договоры с покупателями газа, а покупателей очень много.
Во Львовской общине уверяют, что жители и бюджетные учреждения уже с теплом. В то же время тариф на отопление обещают не менять.
Была проблема по закупке газа, которая касается наших 17 учебных заведений – школ и садиков. Объявили тендерные процедуры, которые происходили дважды и невозможно было осуществить закупку газа, поскольку стоимость была немалая.
Цену поставщики ставили от 34 до 50 гривен за кубометр. Однако сейчас этот вопрос уладили, и бюджетные учреждения начали закупать газ по цене 16 гривен 80 копеек за куб.