Отопительный сезон 2021 – 2022: Львовская область объявила чрезвычайную ситуацию

Во Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа для бюджетных учреждений. Лишь четверть из них обеспечены теплом, а большинство бюджетников, которые используют голубое топливо, не получают его в результате повышения цены.

В трудном положении оказались хозяйственные учреждения по всей Украине, которые не могут закупить газ по льготной цене. Речь идет о меморандуме между местной властью и государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины".

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Жолква готовит дрова

Ранее чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений объявили на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В то же время в городе Жолква недалеко от Львова отопление еще не включали, хотя сети полностью готовы к холодам.

В Жолкве есть 3 котельные. На возобновляемой энергии – щепа, отходы древесины, дрова – работают 2 из них,

– рассказал директор КП "Жовкватеплоенерго" Роман Курнат.

Предприятие заготовило почти половину объема дров, необходимых на отопительный сезон 2021 – 2022 года. В то же время с газом, который продает монополист "Нафтогаз" и дочерние компании, не все так просто.

Коммунальщики жалуются, что цена на голубое топливо может вырасти в несколько раз, даже если сейчас заключить сделку по низкой цене. Якобы организации-поставщики часто меняют соглашение и присылают дополнительные.

В этих дополнительных сделках, собственно, идет повышение цены. У нас нет выхода, как на эти условия соглашаться. Олег Вольский Городской голова Жолквы

По словам городского главы, на отдельных тендерах город покупает газ для народных домов. Также – для зданий, которые отапливают отдельно, и для некоторых учебных заведений.

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Цена на газ от поставщиков была высокой

Во Львовской облгосадминистрации убеждают, что без отопления никто не останется, а объявленная чрезвычайная ситуация – лишь формальность. Якобы меморандум с "Нафтогазом" действует.

Никакого ажиотажа нет, все в соответствии с меморандумом, газ есть и будет поставляться. Чрезвычайность этой ситуации в том, что "Нафтогаз" должен переподписать договоры с покупателями газа, а покупателей очень много. Максим Козицкий Глава Львовской ОГА

Во Львовской общине уверяют, что жители и бюджетные учреждения уже с теплом. В то же время тариф на отопление обещают не менять.

Была проблема по закупке газа, которая касается наших 17 учебных заведений – школ и садиков. Объявили тендерные процедуры, которые происходили дважды и невозможно было осуществить закупку газа, поскольку стоимость была немалая. Ирина Маруняк Заместитель городского главы Львова по вопросам ЖКХ

Цену поставщики ставили от 34 до 50 гривен за кубометр. Однако сейчас этот вопрос уладили, и бюджетные учреждения начали закупать газ по цене 16 гривен 80 копеек за куб.