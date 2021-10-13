Об этом в эфире 24 канала сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская. Активно включились детские садики, школы, учреждения здравоохранения.

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В Волынской области включились уже 79% соответствующих объектов, в Житомирской области – 56%, тогда как в Киеве – 80%. Также Наталья Хоцяновская сообщила о начале отопительного сезона в Хмельницкой и Черниговской областях.

В трех регионах – объекты не отапливаются

Кроме того, начали включение жилого фонда к отоплению – более 50% в Винницкой области, в Черниговской – 69%, активно включаются, по информации заместителя министра развития общин и территорий, такие области:

Житомирская;

Хмельницкая;

Тернопольская.

То есть эти цифры указывают на то, что отопительный сезон стабильно входит в свои права, отметила Наталья Хоцяновская.

7 900 объектов социальной сферы подключены, однако в трех регионах – Закарпатской, Одесской и Херсонской областях – ни одного объекта на сегодня не отапливается. И если всем понятно, что Одесская и Херсонская – теплые области, то касательно Закарпатской есть вопросы,

– сказала Хоцяновская.

Она добавила, что если Волынь на данный момент включена на 79%, то и Закарпатская область имела такие же возможности.

Наталья Хоцяновская об отопительном сезоне: смотрите видео

Цена на отопление

Согласно информации Натальи Хоцяновской, цена на отопление для теплоснабжающих организаций, как и заявляли ранее – 7 420 гривен с налогом на добавленную стоимость за тысячу кубических метров.

"Цена для бюджетных учреждений с налогом на добавленную стоимость с ценой на транспортировку не будет превышать 16 800 гривен. Это фиксированная цена. Бюджетные учреждения в Закарпатской области заключат договоры по такой цене", – отметила заместитель министра развития общин и территорий.

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Отопительный сезон в Украине: коротко