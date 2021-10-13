Про це в ефірі 24 каналу повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська. Активно включилися дитячі садочки, школи, заклади охорони здоров'я.
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У Волинській області включились вже 79% відповідних об'єктів, у Житомирській області – 56%, натомість у Києві – 80%. Також Наталія Хоцянівська повідомила про початок опалювального сезону в Хмельницькій та Чернігівській областях.
В трьох регіонах – об'єкти не опалюються
Крім того, почали включення житлового фонду до опалення – понад 50% у Вінницькій області, у Чернігівській – 69%, активно включаються, за інформацією заступниці міністра розвитку громад та територій, такі області:
- Житомирська;
- Хмельницька;
- Тернопільська.
Тобто ці цифри вказують на те, що опалювальний сезон стало входить у свої права, зауважила Наталія Хоцянівська.
7 900 об'єктів соціальної сфери підключені, однак в трьох регіонах – Закарпатській, Одеській та Херсонській областях – жодного об'єкта на сьогодні не опалюється. І якщо всім зрозуміло, що Одеська та Херсонська – теплі області, то щодо Закарпатської є питання,
– сказала Хоцянівська.
Вона додала, що якщо Волинь наразі включена на 79%, то і Закарпатська область мала такі ж можливості.
Наталія Хоцянівська про опалювальний сезон: дивіться відео
Ціна на опалення
Згідно з інформацією Наталії Хоцянівської, ціна на опалення для теплопостачальних організацій, як і заявляли попередньо – 7 420 гривень з податком на додану вартість за тисячу кубічних метрів.
"Ціна для бюджетних установ з податком на додану вартість з ціною на транспортування не буде перевищувати 16 800 гривень. Це фіксована ціна. Бюджетні установи у Закарпатської області укладуть договори за такою ціною", – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій.
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Опалювальний сезон в Україні: коротко
- У 2021 році першими включили опалення у Львові та Луцьку.
- У Хмельницькому розпорядилися увімкнути опалення ще 6 жовтня у лікувально-профілактичних закладах та дошкільних закладах, незалежно від форм власності. Таке рішення ухвалили через зниження температури повітря.
- Початок опалювального сезону у Тернополі розпочали 12 жовтня. Так вирішили, зважаючи на зниження середньодобової температури повітря.