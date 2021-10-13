Про це в ефірі 24 каналу повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська. Активно включилися дитячі садочки, школи, заклади охорони здоров'я.

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У Волинській області включились вже 79% відповідних об'єктів, у Житомирській області – 56%, натомість у Києві – 80%. Також Наталія Хоцянівська повідомила про початок опалювального сезону в Хмельницькій та Чернігівській областях.

В трьох регіонах – об'єкти не опалюються

Крім того, почали включення житлового фонду до опалення – понад 50% у Вінницькій області, у Чернігівській – 69%, активно включаються, за інформацією заступниці міністра розвитку громад та територій, такі області:

Житомирська;

Хмельницька;

Тернопільська.

Тобто ці цифри вказують на те, що опалювальний сезон стало входить у свої права, зауважила Наталія Хоцянівська.

7 900 об'єктів соціальної сфери підключені, однак в трьох регіонах – Закарпатській, Одеській та Херсонській областях – жодного об'єкта на сьогодні не опалюється. І якщо всім зрозуміло, що Одеська та Херсонська – теплі області, то щодо Закарпатської є питання,

– сказала Хоцянівська.

Вона додала, що якщо Волинь наразі включена на 79%, то і Закарпатська область мала такі ж можливості.

Наталія Хоцянівська про опалювальний сезон: дивіться відео

Ціна на опалення

Згідно з інформацією Наталії Хоцянівської, ціна на опалення для теплопостачальних організацій, як і заявляли попередньо – 7 420 гривень з податком на додану вартість за тисячу кубічних метрів.

"Ціна для бюджетних установ з податком на додану вартість з ціною на транспортування не буде перевищувати 16 800 гривень. Це фіксована ціна. Бюджетні установи у Закарпатської області укладуть договори за такою ціною", – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій.

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