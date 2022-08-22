Опалювальний сезон 2022 – 2023: який стан готовності будинків і теплових мереж

В Україні продовжують працювати над тим, щоб забезпечити громадян нашої держави теплом в опалювальний сезон. Розповідаємо, наскільки вже вдалося підготувати будинки та тепломережі.

Під час селекторної наради керівники областей разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили готовність до опалювального сезону 2022 – 2023 року. Дізнайтесь, в якому стані як будинки, так і теплові мережі в нашій державі.

Читайте також Як українцям підготуватися до зими

Підготовка до опалювального сезону йде за планом

На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Він зазначив, що наразі працюють над зменшенням споживання енергоресурсів у нашій державі. Для цього використовують всі можливі способи.

Наприклад, уже переводять теплогенеруючі підприємства на інші види енергії. Крім того, працюють над побутовим утепленням, а також реалізацією програм Фонду енергоефективності.

Якщо говорити про підготовку в цифрах, то вона йде за планом. Під час наради Чернишов назвав такі дані:

готовність об'єктів житлового фонду – 72%;

готовність теплових мереж – 74%.

Водночас міністр зауважив, що наразі активно працюють і над відновленням інфраструктури, пошкодженої ворогом.

Україна продовжує накопичувати газ

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, що продовжують накопичувати як блакитне паливо, так і вугілля. У сховищах уже налічується понад 12,6 мільярда кубічних метрів газу, а також 1,89 мільйона тонн вугілля. Крім того, в областях уже склади, а також передали до відомства плани. Вони передбачають алгоритм дій у випадку кризових ситуацій. А вони, не виключають в уряді України, можуть виникнути під час опалювального сезону.

Шмигаль зробив акцент на альтернативних видах палива. Серед них – деревина. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів на це відреагували. Там повідомили, що лісгоспи України вже мають на руках відповідні розпорядження. А наша держава має можливість заготувати на зиму 2,3 мільйона кубометрів деревини.

В Європі теж посилено готуються

Денис Шмигаль під час наради зауважив, що не лише Україна готується до "найскладнішого опалювального сезону", а й Європа. Так, країни-члени ЄС погодили добровільно скоротити споживання енергоресурсів. Мовиться про зниження на 15%, яке дозволило б менше навантажувати систему.

Європа реагує на енергетичні виклики, на складність проходження опалювального сезону у зв'язку з війною в Україні та кризою, яку спричиняє росія,

– підкреслив він.

Тож, наголосив прем'єр-міністр, наша держава повинна мати стратегію на опалювальний сезон 2022 – 2023 року. Лише таким чином вдасться пережити зиму, яка може бути досить непростою.

Варте уваги – де були "прильоти" по Україні за ніч проти 22 серпня: дивіться відео