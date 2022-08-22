Отопительный сезон 2022 – 2023: каково состояние готовности домов и тепловых сетей

В Украине продолжают работу над тем, чтобы обеспечить граждан нашего государства теплом в отопительный сезон. Рассказываем, насколько удалось подготовить дома и теплосети.

В ходе селекторного совещания руководители областей вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили готовность к отопительному сезону 2022 – 2023 года. Узнайте, в каком состоянии как дома, так и тепловые сети в нашем государстве.

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Подготовка к отопительному сезону идет по плану

Это подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Он отметил, что сейчас работают над уменьшением потребления энергоресурсов в нашем государстве. Для этого используются все возможные способы.

К примеру, уже переводят теплогенерирующие предприятия на другие виды энергии. Кроме того, работают над бытовым утеплением и реализацией программ Фонда энергоэффективности.

Если говорить о подготовке в цифрах, то она идет по плану. Во время совещания Чернышев назвал следующие данные:

готовность объектов жилищного фонда – 72%;

готовность тепловых сетей – 74%.

В то же время, министр отметил, что сейчас активно работают и над восстановлением инфраструктуры, поврежденной врагом.

Украина продолжает накапливать газ

В Министерстве развития общин и территорий отметили, что продолжают накапливать как голубое топливо, так и уголь. В хранилищах уже насчитывается более 12,6 миллиардов кубических метров газа, а также 1,89 миллиона тонн угля. Кроме того, в областях уже склады, а также передали планы в ведомство. Они подразумевают алгоритм действий в случае кризисных ситуаций. А они, не исключающие правительство Украины, могут возникнуть во время отопительного сезона.

Шмыгаль сделал акцент на альтернативных видах топлива. Среди них – древесина. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов на это отреагировали. Там сообщили, что у лесхозов Украины уже есть на руках соответствующие распоряжения. А у нашего государства есть возможность заготовить на зиму 2,3 миллиона кубометров древесины.

В Европе тоже усиленно готовятся

Денис Шмыгаль на совещании отметил, что не только Украина готовится к "самому сложному отопительному сезону", но и Европа. Да, страны-члены ЕС согласовали добровольно сократить потребление энергоресурсов. Речь идет о понижении на 15%, которое позволило бы меньше нагружать систему.

Европа реагирует на энергетические вызовы, на сложность прохождения отопительного сезона в связи с войной в Украине и кризисом, вызванным россией,

– подчеркнул он.

Поэтому, отметил премьер-министр, наше государство должно иметь стратегию на отопительный сезон 2022-2023 года. Только таким образом удастся пережить зиму, которая может оказаться довольно непростой.

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