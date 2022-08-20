Поради, як це зробити, 24 каналу озвучив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Він розповів, що свої нюанси підготовки до опалювального сезону будуть у приватних будинках і в багатоповерхівках.

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Приватні будинки

Слобожан зазначив, у приватних будинках значно простіше підготуватись до опалювального сезону. Там можна використовувати твердопаливні котли, заготовляти деревину або вугілля.

"Також можна встановити резервні електрокотли, генератори тощо", – зауважив керівник Асоціації міст України.

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Використання таких приладів у приватних будинках дозволяють електромережі. Там не буде перенапруги, адже можна налаштувати в себе відповідні фази. Якісь прилади підключати до генератора, якісь – ні.

Багатоповерхові будинки

За словами Слобожана, в багатоповерхівках можливі лише заходи з енергозбереження. Це поклейка вікон, пошук шпаринок, які необхідно залатати тощо.

Якщо ми говоримо про ОСББ, то є ще можливість і час встановити так звані індивідуальні теплові пункти в підвалах будинків. Вони не так дорого коштують і дозволяють економити споживання енергоресурсу, встановити там генератори і бути готовим до аварійних ситуацій,

– наголосив він.

Також Слобожан порадив, перед використанням засобів обігріву через електрику, перевірити потужність мереж у цих будинках, аби не виникло позаштатних ситуацій.

"Нам вдасться централізовано підготуватись до опалювального сезону"

Керівник Асоціації міст України зауважив, що зазначені вище речі будуть необхідні лише за катастрофічних сценаріїв.

Я впевнений, що нам удасться централізовано підготуватись до опалювального сезону, а при економному підході до зберігання тепла, не буде навантаження на мережі, і ми вкладемось в ті затверджені обсяги споживання газу,

– підкреслив Слобожан.

А також додав: навіть якщо відбудеться пошкодження інфраструктури, користувачі не відчують негативних наслідків.

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