Мораторій діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Він стосуватиметься цін на газ, теплопостачання та гарячу воду. Про це розповів очільник Міністерства Олексій Чернишов.
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Різницю компенсує держава
Зеленський підписав закони, які парламент ухвалив 29 липня 2022 року. Крім того, передбачили компенсацію різниці в тарифах для постачальників.
Крім того, передбачається відтермінування погашення заборгованості за договорами підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів.
Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів,
– наголосили в пресслужбі Чернишова.
Вкотре наголосили, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим за період незалежності України.
Скільки ТЕЦ зруйнували окупанти
Від початку російського вторгнення окупанти обстріляли 327 об'єктів теплопостачання, зокрема:
- 316 котелень;
- 10 ТЕЦ;
- 1 ТЕС.
Вже відновили 156 котелень. Для ремонту Кременчуцької, Охтирської та Чернігівської ТЕЦ уряд виділив 286 мільйонів гривень, оскільки там є серйозні пошкодження. Місцеві бюджети не впораються.