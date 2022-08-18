Міністр з питань розвитку громад відзначив, що підготовка України до опалювального сезону йде за встановленими графіками. Те саме стосується і пошкоджених об'єктів.

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Як проходить підготовка до опалювального сезону

Олег Чернишов запевнив, що станом на серпень виконано дві третини регламентних робіт з підготовки до опалювального сезону. Зокрема ремонтують об'єкти теплопостачання, які пошкоджені російськими обстрілами. Чернишов уточнив, що ремонт проводять на тих об'єктах, які перебувають на відносно безпечній території. Для тих, які зараз ремонтувати неможливо, заготовлюють матеріали.

Міністр повідомив, що від початку російського вторгнення окупанти обстріляли 327 об'єктів теплопостачання, зокрема:

316 котелень;

10 ТЕЦ;

1 ТЕС.

Уже вдалося відновити 156 котелень. Водночас для ремонту Кременчуцької, Охтирської та Чернігівської ТЕЦ уряд виділив 286 мільйонів гривень, оскільки пошкодження настільки серйозні, що місцеві бюджети не впораються з ремонтом.

Чернишов наголосив, що мова йде не про повну реставрацію об'єктів теплопостачання, а лише про відновлення роботи, яке дозволить пройти опалювальний сезон. Причини такого рішення – загрози повторних ударів по цих об'єктах.

Додаткові заходи для підготовки до опалювального сезону

Чернишов також розповів, що з резервного фонду виділені кошти на закупівлю твердопаливних та газових пересувних котелень та дизельних генераторів до них. У випадку пошкоджень об'єктів теплопостачання, це дозволить на деякий час забезпечувати тепло.

Крім того, ведуться роботи щодо диверсифікації та розгалуження теплових мереж.

Наразі ведемо переговори з деякими місцевими адміністраціями щодо встановлення в системах міст перемичок та низки інших заходів, які дозволять у разі припинення роботи однієї котельні — не зупиняти систему і залишати решту міста з теплом. А район забезпечити пересувними системами на час ремонтно-відновлювальних робіт,

– пояснив Чернишов.

Щодо газу – міністр повідомив, що уряд націлений на зниження споживання газу, тому на багатьох газових котельнях установлюють додаткові твердопаливні котли. Водночас Чернишов звернувся до громадян і закликав також готуватися до опалювального сезону, оскільки він буде найскладнішим.

"Я звертаюся до кожного українця: за можливості готуйтеся до цього найскладнішого опалювального сезону. Ще раз перевірте стан вікон, під’їздів, дахів та інших частин будинку, які впливають на втрати тепла у ваших оселях", – наголосив міністр.

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