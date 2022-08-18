Министр по развитию общин отметил, что подготовка Украины к отопительному сезону идет по установленным графикам. То же касается и поврежденных объектов.

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Как проходит подготовка к отопительному сезону

Олег Чернышов заверил, что по состоянию на август выполнено две трети регламентных работ по подготовке к отопительному сезону. В частности, ремонтируют объекты теплоснабжения, которые повреждены российскими обстрелами. Чернышов уточнил, что ремонт производят на тех объектах, которые находятся на относительно безопасной территории. Для тех, которые сейчас ремонтировать невозможно, заготавливают материалы.

Министр сообщил, что с начала российского вторжения оккупанты обстреляли 327 объектов теплоснабжения, в том числе:

316 котельных;

10 ТЭЦ;

1 ТЭС.

Уже удалось восстановить 156 котельных. В то же время для ремонта Кременчугской, Ахтырской и Черниговской ТЭЦ правительство выделило 286 миллионов гривен, поскольку повреждения настолько серьезны, что местные бюджеты не справятся с ремонтом.

Чернышев подчеркнул, что речь идет не о полной реставрации объектов теплоснабжения, а только о возобновлении работы, которое позволит пройти отопительный сезон. Причины такого решения – угроза повторных ударов по этим объектам.

Дополнительные мероприятия по подготовке к отопительному сезону

Чернышов также рассказал, что из резервного фонда выделены средства на закупку твердотопливных и газовых передвижных котельных и дизельных генераторов к ним. В случае повреждений объектов теплоснабжения, это позволит на время обеспечивать тепло.

Кроме того, ведутся работы по диверсификации и разветвлению тепловых сетей.

Сейчас ведем переговоры с некоторыми местными администрациями по установлению в системах городов перемычек и ряда других мер, которые позволят в случае прекращения работы одной котельной — не останавливать систему и оставлять город с теплом. А район обеспечить передвижными системами на время ремонтно-восстановительных работ,

– объяснил Чернышов.

По газу — министр сообщил, что правительство нацелено на снижение потребления газа, поэтому на многих газовых котельных устанавливают дополнительные твердотопливные котлы. В то же время Чернышов обратился к гражданам и призвал готовиться к отопительному сезону, поскольку он будет самым сложным.

"Я обращаюсь к каждому украинцу: по возможности готовьтесь к этому самому сложному отопительному сезону. Еще раз проверьте состояние окон, подъездов, крыш и других частей дома, которые влияют на потери тепла в ваших домах", — подчеркнул министр.

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