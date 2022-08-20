Водночас найважчою ситуація з газом буде у населених пунктах, які найбільше постраждали від російської агресії. Про це 24 каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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Зима буде важкою
Експерт вважає, що проблеми з газоопаленням будуть у великих міст, які регулярно обстрілює росія. Мова йде про Миколаїв, Запоріжжя та Харків.
Щодо ситуації взимку. Ті мери міст, у яких немає проблеми з критичною інфраструктурою, говорять, що буде холодно, але критичного нічого нема. По тих містах, де були великі руйнування критичної інфраструктури – є дуже велика біда. Є питання по Миколаєву, Запоріжжю. Там все не так просто. По Харкову, звичайно ж, найважче,
– пояснив фахівець.
За його словами, уряд намагається розв'язати цю проблему через примусове переселення тих людей, які знаходяться у містах, що точно опалюватися не будуть.
"Зима буде дуже важка і в такі буремні часи дуже холодні зими. Так історично складається", – додав Пендзин.
Чи вистачить Україні газу взимку: дивіться відео
Україні достатньо власного видобутку
Експерт відмітив, що на сьогодні ціна за газ в Україні залишається на позначці 7:99 гривні за кубометр. Проте у випадку форс-мажорів "підставлятиме плече бюджет".
Треба розуміти, що того газу, який добувається сьогодні в Україні – вистачить повністю не тільки для забезпечення потреб населення й ЖКГ... В принципі, нам тих 20 мільярдів кубометрів, що ми добуваємо, має вистачити навіть для всього внутрішнього споживання,
– пояснив економіст.
Він розповів, що до 24 лютого Україна споживала близько 28 мільярдів кубометрів газу, однак українська промисловість почала споживати газу на 40% менше через втрату виробничих потужностей.
"Тобто 8 мільярдів кубометрів імпорту ми втратили. По ідеї, для ЖКГ і населення потрібно приблизно 12,5 мільярдів кубометрів. Це повністю перекриває Укргазвидобування. На сьогодні десь 12 мільярдів кубометрів закачали у підземні сховища, але є питання щодо тиску", – підкреслив Пендзин.
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З його слів, для того, щоб забезпечити тиск – мають працювати компресори, що передбачає додаткові видатки. Водночас фахівець зауважив, що на сьогодні тиск забезпечується магістральним газопроводом, який йде з росії до Європи.
Газова криза та Україна: що відомо
- 18 серпня газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубометрів. Це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року. Причина – штучно створена росією газова криза.
- Європа стала на бік України, коли росія підступно почала повномасштабну агресію проти нашої держави. За це путін вирішив покарати Європу та перекрити їй газовий вентиль.
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віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила про те, що найгірша ситуація з газопостачанням на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Це міста Енергодар, Мелітополь, Бердянськ та інші.
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