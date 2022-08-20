В то же время тяжелейшая ситуация с газом будет в населенных пунктах, наиболее пострадавших от российской агрессии. Об этом 24 каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Зима будет тяжелой

Эксперт считает, что проблемы с газоотоплением будут у больших городов, регулярно обстреливаемых россией. Речь идет о Николаеве, Запорожье и Харькове.

Относительно ситуации зимой. Те мэры городов, у которых нет проблемы с критической инфраструктурой, говорят, что будет холодно, но критического нет ничего. По тем городам, где были большие разрушения критической инфраструктуры – очень большая беда. Есть вопросы по Николаеву, Запорожью. Там все не так-то просто. По Харькову, конечно же, самое тяжелое,

– объяснил специалист.

По его словам, правительство пытается решить эту проблему из-за принудительного переселения тех людей, которые находятся в городах, которые точно отапливаться не будут.

"Зима будет очень тяжелая и в такие бурные времена очень холодные зимы. Так исторически складывается", – добавил Пендзин.

Хватит ли Украине газа зимой: смотрите видео

Украине достаточно собственной добычи

Эксперт отметил, что на сегодняшний день цена за газ в Украине остается на отметке 7:99 гривны за кубометр. Однако в случае форс-мажоров будет "подставлять плечо бюджет".

Надо понимать, что того добываемого сегодня в Украине газа хватит полностью не только для обеспечения потребностей населения и ЖКХ... В принципе, нам тех 20 миллиардов кубометров, которые мы добываем, должно хватить даже для всего внутреннего потребления,

– объяснил экономист.

Он рассказал, что до 24 февраля Украина потребляла около 28 миллиардов кубометров газа, однако украинская промышленность начала потреблять газа на 40% меньше из-за потери производственных мощностей.

"То есть 8 миллиардов кубометров импорта мы потеряли. По идее, для ЖКХ и населения нужно примерно 12,5 миллиардов кубометров. Это полностью перекрывает Укргаздобычу. На сегодняшний день где-то 12 миллиардов кубометров закачали в подземные хранилища, но есть вопросы относительно давления", – подчеркнул Пендзин. .

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По его словам, для того чтобы обеспечить давление – должны работать компрессоры, что предусматривает дополнительные расходы. В то же время специалист отметил, что на сегодняшний день давление обеспечивается магистральным газопроводом, который идет из России в Европу.

Газовый кризис и Украина: что известно

18 августа газовые контракты в Европе снова превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров. Это в 11 раз выше, чем газ обычно стоит в это время года. Причина – искусственно созданный россией газовый кризис.

Европа стала на сторону Украины, когда россия коварно начала полномасштабную агрессию против нашего государства. Из-за этого путин решил наказать Европу и перекрыть ей газовый вентиль.

вице-премьер Ирина Верещук сообщила о том, что самая плохая ситуация с газоснабжением на временно оккупированных территориях Запорожской области. Это города Энергодар, Мелитополь, Бердянск и другие.

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