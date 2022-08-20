Разговоры в Германии о целесообразности возобновления поставок газа из России через "Северный поток-2" являются частью популистской кампании прокремлевских сил. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Искусственная паника

Эксперт считает, что кремль сегодня искусственно подогревает дискурс о возможных проблемах для Европы зимой из-за ограниченных поставок российского газа.

Есть кремлевский тезис, что Европа замерзнет. Активировались все: медведев об этом писал, владелец заявлял, что Европа замерзнет... Но немецкие политики понимают, что это вопрос не замерзания простых граждан, а это касается промышленности.

– объяснил политтехнолог.

По его словам, если в Германии будет определенное количество газа, то в первую очередь Берлин обеспечит всех теплом в домах, а затем промышленность.

"На обогрев домов не такой большой объем этого газа нужен. Поэтому никто не говорит о замерзании. Вопрос только о газе для промышленности. И вопрос не в том, что его не хватит. Промышленность не остановится. Вопрос – по какой цене он будет покупаться", – объяснил Шейтельман.

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Более дешевый российский газ

Политтехнолог указал, что на сегодняшний день более половины объемов поставляемого в Европу газа поступает из США.

"Почему не 100%? Потому что российский газ дешевле, чем американский. Потому сколько могут, столько и получают. Это вопрос того, что потеряли несколько миллиардов долларов, не покупая российский газ", – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что если в Германии раздаются популистские заявления о необходимости восстановить "Северный поток-2", это не значит, что ФРГ пойдет на такой шаг.

Это внутригерманские разборки и чисто популистские заявления. Шольц однозначно заявил, что никакого "Северного потока-2" не будет. Если есть такие формулировки в Германии, то это, наверное, в сговоре с Кремлем делается,

– резюмировал Шейтельман.

Энергетический кризис в Европе: что известно

Европа стала на сторону Украины, когда Россия коварно начала полномасштабную агрессию против нашего государства. За это Путин решил наказать Европу и перекрыть ей газовый вентиль.

Правительство Германии исследует возможность национализации части газопровода "Северного потока-2", расположенного на территории страны.

В то же время, общественный фонд Германии хочет разорвать связи с "Северным потоком-2". Однако для этого ему нужно погасить 12 миллионов евро своих обязательств.

В начале августа седьмой немецкий канцлер Герхард Шредер, славящийся теплыми отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным, цинично заявил, что для решения газового дефицита в стране следует запустить российский газопровод "Северный поток-2" .

18 августа вицеспикер Бундестага Вольфганг Кубики высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

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