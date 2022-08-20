Розмови у Німеччині щодо доцільності відновлення постачання газу з рф через "Північний потік-2" є частиною популістської кампанії прокремлівських сил. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Штучна паніка

Експерт вважає, що кремль сьогодні штучно підігріває дискурс про можливі проблеми для Європи взимку через обмежене постачання російського газу.

Є кремлівська теза, що Європа замерзне. Активувалися всі: медведєв про це писав, володін заявляв, що Європа замерзне... Але німецькі політики розуміють, що це питання не замерзання простих громадян, а це стосується промисловості,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, якщо у Німеччині буде певна кількість газу, то насамперед Берлін забезпечить усіх теплом у будинках, а лише потім промисловість.

"На обігрів будинків не такий великий обсяг цього газу потрібний. Тому ніхто не говорить про замерзання. Питання лише про газ для промисловості. І питання не в тому, що його не вистачатиме. Промисловість не зупиниться. Питання – за якою ціною він купуватиметься", – пояснив Шейтельман.

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Дешевший російський газ

Політтехнолог вказав, що на сьогодні понад половину обсягів газу, що постачається до Європи, надходить із США.

"Чому не 100%? Тому що російський газ дешевший, чим американський. Тому скільки можуть, стільки й одержують. Це питання того, що втратили кілька мільярдів доларів, не купуючи російський газ", – додав він.

Експерт підкреслив, що якщо у Німеччині лунають популістські заяви щодо необхідності відновити "Північний потік-2", це не означає, що ФРН піде на такий крок.

Це внутрішньонімецькі розбірки й чисто популістські заяви. Шольц однозначно заявив, що жодного "Північного потоку-2" не буде. Якщо є такі формулювання в Німеччині, то це, напевно, у змові з Кремлем робиться,

– резюмував Шейтельман.

Енергетична криза в Європі: що відомо

Європа стала на бік України, коли росія підступно почала повномасштабну агресію проти нашої держави. За це путін вирішив покарати Європу та перекрити їй газовий вентиль.

Уряд Німеччини досліджує можливість націоналізації частини газопроводу "Північного потоку-2", який розташований на території країни.

Водночас громадський фонд Німеччини хоче розірвати зв'язки з "Північним потоком-2". Однак для цього йому потрібно погасити 12 мільйонів євро своїх зобов'язань.

На початку серпня сьомий німецький канцлер Герхард Шредер, який славиться теплими стосунками з російським диктатором владіміром путіним, цинічно заявив, що для вирішення газового дефіциту у країні, слід запустити російський газопровід "Північний потік-2".

18 серпня віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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