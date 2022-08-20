Розмови у Німеччині щодо доцільності відновлення постачання газу з рф через "Північний потік-2" є частиною популістської кампанії прокремлівських сил. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Штучна паніка
Експерт вважає, що кремль сьогодні штучно підігріває дискурс про можливі проблеми для Європи взимку через обмежене постачання російського газу.
Є кремлівська теза, що Європа замерзне. Активувалися всі: медведєв про це писав, володін заявляв, що Європа замерзне... Але німецькі політики розуміють, що це питання не замерзання простих громадян, а це стосується промисловості,
– пояснив політтехнолог.
За його словами, якщо у Німеччині буде певна кількість газу, то насамперед Берлін забезпечить усіх теплом у будинках, а лише потім промисловість.
"На обігрів будинків не такий великий обсяг цього газу потрібний. Тому ніхто не говорить про замерзання. Питання лише про газ для промисловості. І питання не в тому, що його не вистачатиме. Промисловість не зупиниться. Питання – за якою ціною він купуватиметься", – пояснив Шейтельман.
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Дешевший російський газ
Політтехнолог вказав, що на сьогодні понад половину обсягів газу, що постачається до Європи, надходить із США.
"Чому не 100%? Тому що російський газ дешевший, чим американський. Тому скільки можуть, стільки й одержують. Це питання того, що втратили кілька мільярдів доларів, не купуючи російський газ", – додав він.
Експерт підкреслив, що якщо у Німеччині лунають популістські заяви щодо необхідності відновити "Північний потік-2", це не означає, що ФРН піде на такий крок.
Це внутрішньонімецькі розбірки й чисто популістські заяви. Шольц однозначно заявив, що жодного "Північного потоку-2" не буде. Якщо є такі формулювання в Німеччині, то це, напевно, у змові з Кремлем робиться,
– резюмував Шейтельман.
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- Європа стала на бік України, коли росія підступно почала повномасштабну агресію проти нашої держави. За це путін вирішив покарати Європу та перекрити їй газовий вентиль.
- Уряд Німеччини досліджує можливість націоналізації частини газопроводу "Північного потоку-2", який розташований на території країни.
- Водночас громадський фонд Німеччини хоче розірвати зв'язки з "Північним потоком-2". Однак для цього йому потрібно погасити 12 мільйонів євро своїх зобов'язань.
- На початку серпня сьомий німецький канцлер Герхард Шредер, який славиться теплими стосунками з російським диктатором владіміром путіним, цинічно заявив, що для вирішення газового дефіциту у країні, слід запустити російський газопровід "Північний потік-2".
- 18 серпня віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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