Через те, що росія використовує енергоносії як важіль впливу, у багатьох країнах Європи влада прагне скоротити попит.

Привид холодної зими Як Німеччина позбувається залежності від путіна та російського газу

Темні часи

У східній Франції опівночі кілька десятків сіл вимикають вуличне світло Барселона пропонує оцінку ефективності будинку, а Варшава субсидує домогосподарства, які замінюють печі на викопному паливі на теплові помпи, пише New York Times.

Війна росії в Україні спричинила стрімке зростання цін на нафту та газ, владімір путін демонструє готовність використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, тому міста Європи знаходять різні способи скоротити споживання енергії.

Німеччина – найбільший споживач російського газу, тому вона є вразливою до російського енергетичного тиску. Однак й інші країни відчули високі ціни та обмежені поставки.

Суворість або м'якість майбутньої зими буде ключовим фактором. М'яка зима в Європі зменшить світовий попит на газ, як і продовження карантину, пов'язаного з COVID-19, у Китаї, який є найбільшим споживачем газу у світі. І навпаки, сувора зима збільшить попит і призведе до ще більшого зростання цін.

Найбільше від витівок путіна може постраждати Німеччина / Фото Getty Images

Час подорослішати

Але європейські країни не чекають гарної погоди. Прагнучи прискорити свою енергетичну незалежність від росії, Італія розглядає Алжир як потенційного нового постачальника газу, нарощує використання відновлюваних джерел енергії та повернулася до вугілля, щоб освітлювати будинки й щоб міг працювати бізнес.

Важливо Як газовий шантаж росії викликав прозріння в Європі

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що його країна повинна підготуватися до повного припинення постачання російського природного газу. Він заявив, що уряд підготує зважений план обмеження використання енергії для подолання дефіциту газу.

Макрон зауважив, що розвинена атомна енергетика Франції робить її менш вразливою, ніж деяких її європейських сусідів. Цей натяк стосувався Німеччини, яка фактично є заручницею газового шантажу, оскільки її економіка критично залежна від поставок енергоносіїв з росії.

росія використовує енергію, як вона наразі використовує питання продовольства, як зброю у війні,

– заявляв раніше Макрон.

На початку липня прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн повідомила законодавцям, що країна ренаціоналізує енергетичний гігант Électricité de France, який виробляє більшу частину електроенергії в країні та керує всіма атомними станціями.

Екологія чи виживання

У Бельгії уряд скасував рішення про поетапну відмову від ядерної енергетики до 2025 року та продовжив термін служби двох реакторів ще на десять років.

А уряди Австрії та Нідерландів вжили заходів для переходу на електростанції, що працюють на вугіллі, які були або закриті, або планувалося поступово припинити їх роботу.

Ці дії викликали занепокоєння, що зусилля Європейського Союзу досягти нульових викидів парникових газів до 2050 року не будуть виконані. Дуже схоже, що Європі доведеться обирати – або енергетичний перехід, або замерзнути.

Третій варіант – підкоритися путіну, віддати йому Україну та зняти санкції – насправді варіантом не є, адже в Європі вже всі зрозуміли, що навіжений диктатор не зупиниться, якщо його не зупинити.

Важливо путін не зупиниться, поки не буде зупинений, – Кулеба написав потужну статтю для New York Times

В Європі зрозуміли, що путін сам не зупиниться / Фото Getty Images

Законодавці в Польщі підтримали заходи, які дозволять їм збільшити свої газові сховища та послабити правила торгівлі паливом.

Британська національна енергомережа запропонувала оцінку свого очікуваного обмеженого енергопостачання цієї зими, зазначивши у звіті, що країна не залежить від російського газу так, як решта Європи, але може мати справу з дуже високими цінами.

Водночас у Великій Британії впевнені, що впораються з надто дорогою та непередбачуваною ціною на енергоносії та зможуть уникнути будь-яких перебоїв завдяки відтермінуванню закриття вугільних електростанцій.

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