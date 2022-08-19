Покупка российской нефти и газа – это финансирование войны россии против Украины. На возмутительное заявление немцев отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

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Сильная позиция партнеров должна оставаться до победы. Сплоченность вокруг расширения санкций может сломать позвоночник государству-террористу. Именно энергетику россия использует как оружие.

Любые попытки оживить "покойника" выглядят исключительно подыгрыванием террористам, которые не только убивают украинцев, но также хотят заморозить Европу,

– подчеркнул Ермак.

Что этому предшествовало

В правящей коалиции Германии заявили о необходимости запустить "Северный поток-2. Такое предложение выдал Вольфганг Кубик, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии,

Несмотря на жестокую войну россии против украинцев, по его мнению, "нет веских причин", чтобы не запускать "Северный поток-2".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал происходящее "наркоманией", а действия немцев – неразумными.

Обратите внимание! Из-за вторжения россии в Украину Германия приостановила ввод в эксплуатацию готового газопровода "Северный поток-2". Однако еще до 24 февраля немецкие компании начали отменять контракты по газопроводу.

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