Оперативне мистецтво мертве в великій війні України і Московії

Жодна із сторін не показала здатності в рамках глибокої наступальної операції або оточити/знищити велике угруповання наземних сил противника, або глибокими ударами в тил так загрожувати лініям комунікацій іншого, що змушувати одномоментно відступати на десятки і сотні кілометрів.

Наразі обидві сторони практикують лише фронтальні наступи і як наслідок більше витіснення, а не розгром основних сил ворога. Тобто так, як в основному мало місце у Другій світовій війні.

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Проблеми Росії

Московія не має достатньо живої сили для відповідних дій – через відмову почати відкриту мобілізацію.

Прихована часткова мобілізація із вкиданням нових сил в бій частинами проблему не вирішить. І ніяка кількісна перевага в ракетних військах і артилерії/авіації цього не компенсує. 300 тисяч солдат (із яких 70 тисяч – то флот і авіація, а іще 80 тисяч – різного роду збірна солянка), то дуже мало на таку лінію фронту, щоб робити глибокі наступальні операції. Велика битва за Схід України плюс ситуація на півдні України тому гарне підтвердження.

Проблеми України

В України браку живої сили немає – щонайменше 700 тисяч бійців – то чимало. Але є брак важкого озброєння.

Щоб укомплектувати лише одну нову механізовану бригаду треба 30 танків, 100 БТР/БМП і до 54 гаубиць. А таких бригад треба десятки.

І як наслідок висновок із однієї із останніх колонок політолога Фаріда Закарії в Washington Post – "Ні Україна, ні Московія не мають потенціалу для рішучої перемоги. І жодна із сторін так легко не здасться".

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