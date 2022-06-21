Оперативное искусство мертво в великой войне Украины и Московии

Ни одна из сторон не показала способности в рамках глубокой наступательной операции либо окружить/уничтожить крупную группировку наземных сил противника, либо глубокими ударами в тыл так угрожать линиям коммуникаций другого, что заставлять одномоментно отступать на десятки и сотни километров.

Сейчас обе стороны практикуют только фронтальные наступления и как следствие больше вытеснения, а не разгром основных сил врага. То есть так, как в основном имело место во Второй мировой войне.

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Проблемы России

У Московии нет достаточно живой силы для ответных действий – из-за отказа начать открытую мобилизацию.

Скрытая частичная мобилизация с вбрасыванием новых сил в бой по частям проблему не решит. И никакое количественное преимущество в ракетных войсках и артиллерии/авиации этого не компенсирует. 300 тысяч солдат (из которых 70 тысяч – то флот и авиация, а еще 80 тысяч – разного рода сборная солянка), то очень мало на такую линию фронта, чтобы производить глубокие наступательные операции. Большое сражение за Восток Украины плюс ситуация на юге Украины тому хорошее подтверждение.

Проблемы Украины

У Украины недостатка живой силы нет – по меньшей мере 700 тысяч бойцов – немало. Но есть нехватка тяжелого вооружения.

Чтобы укомплектовать только одну новую механизированную бригаду, надо 30 танков, 100 БТР/БМП и до 54 гаубиц. А таких бригад надо десятки.

И как следствие вывод из одной из последних колонок политолога Фарида Закарии в Washington Post – "Ни Украина, ни Московия не имеют потенциала для решительной победы. И ни одна из сторон так легко не сдастся".

У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: