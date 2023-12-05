"Не репресії, а захист": Польща закрила слідство у справі операції "Вісла"

Слідчий відділ Польського Інституту національної пам'яті припинив розслідування примусового переселення українців у 1947 році в рамках операції "Вісла". Польський Інститут національної пам'яті відмовився визнавати депортацію українців "злочином проти людяності"

28 листопада ІНП повідомив рішення стосовно припинення розслідування справи щодо примусового переселення українців під час операції "Вісла".

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Що відомо про рішення

Висновки слідства свідчать про те, що евакуація осіб української, лемківської та польської національностей була превентивно-захисною, а не репресивною. Воно було здійснене внаслідок масових убивств, вчинених проти місцевого населення підрозділами ОУН та Української повстанської армії (УПА),

– зазначив прокурор Жешува Артур Грабовський.

Згідно висновків розслідування метою переселення було не переслідування якоїсь національної групи, а тим більше її знищення. Прокуратура зазначає, що евакуація "була проведена гуманно", переселенці забрали з собою більшу частину рухомого майна та тварин.

Як заявили в ІНП, під час розслідування не було знайдено підстав для висновку про те, що переселення є злочином проти людяності або комуністичним злочином, про що йшлося у кримінальних повідомленнях президента Асоціації українців у Польщі, голови президії Союзу лемків та одного з українських переселенців, за результатами якого було розпочато провадження.

Десятки відомих поляків у відкритому листі до польської влади виступили проти закриття прокурором відділу Інституту національної пам’яті (ІНП) у Жешуві справи щодо операції "Вісла". Вони заявили, що цей крок представника польської державної установи є "утвердженням в демократичній Польщі комуністичної пропаганди й антиукраїнських наративів".

В листі зазначається, що слідчий відділ Інституту національної пам’яті визнає та широко цитує вибірково відібрані документи, які видані комуністичною владою Польської народної республіки, як єдине достовірне історичне джерело, повністю заперечуючи досягнення польських істориків.

На їхню думку, прокурор Інституту національної пам'яті всупереч очевидним історичним фактам не знайшов підстав ствердити, що переселення в межах операції "Вісла" було "злочином проти людяності і комуністичним злочином".

Також зазначено, що своїм рішенням прокурор ІНП зігнорував резолюцію Сенату Польщі 1990 року, в якій засуджено операцію "Вісла", декларації президентів Польщі й Україні з цього приводу, а також заяву польського омбудсмена.

Реакція української сторони на рішення прокурора ІНП

В історико-правовій позиції Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР) зазначають, що операція "Вісла" була депортацією або примусовим переміщенням українців.

За словами ЦДВР, така позиція прокурора ІНП суперечить фактам та документальним джерелам, які оприлюднили багато років тому з двох сторін, як і з польського, так і з українського боку, висловлюванням науковців, президентів та урядовців обох сторін.

ЦДВР вважає дії прокурора "спробою виправдати комуністичну владу Польщі" та порівнює їх з намаганнями російських пропагандистів відбілити репресії радянського тоталітарного режиму. Зокрема, масові депортації цілих груп населення, включно з кримськими татарами та поляками.

Акція "Вісла" (28 квітня – 29 липня 1947 року) – військово-політична операція польської комуністичної влади, що полягала у депортації всього українського населення з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння й Підляшшя) до її північно-західних земель. Понад 140 тисяч українців примусово виселили з їхніх етнічних земель.