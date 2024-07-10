Путін дуже нервує: що криється за цинічним листом Орбана про "мир для України"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирушив до Москви, аби з Владіміром Путіним поговорити про мир. За підсумками зустрічі Орбан здивував Єврокомісію листом.

Загалом Орбан вирішив переказати тези російської пропаганди, виставляючи Україну поганою, бо вона, мовляв, відмовляється від перемовин з Росією. Кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, для чого насправді Орбан написав такого листа.

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Путін вмовив Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснив справжнє турне світом. Він приїхав до України, після чого одразу навідався до Москви. Після того Орбан поїхав до Сі Цзіньпіна у Китай, та врешті продовжив свій "мирний тур" поїздкою до Вашингтону, де зараз проходить саміт НАТО.

Як виявилося згодом, після поїздки у Росію Орбан надіслав листа до голови Єврокомісії, де відзначив, що Росія нібито не має наміру нападати на жодну з країн НАТО. Щобільше, Орбан повідомив, що Кремль нібито розглядає китайсько-бразильський "мирний план".

У такій ініціативі Орбан не може бути незалежною фігурою. Ідею такого листа йому нав'язав Владімір Путін. На мій погляд, метою подібного повідомлення є психологічний тиск на наших партнерів, щоб вони, своєю чергою, натиснули на Україну і ми пішли домовлятися. Це є ознакою ослаблення Росії в контексті шалених втрат у живій силі та техніці,

– наголосив Станіслав Желіховський.

Владімір Путін незадовго до цих подій також здійснив низку поїздок: до Китаю, Казахстану, Північної Кореї, В'єтнаму. Однак можна припустити, що ці країни не вповні можуть компенсувати Росії ті втрати й в економіці.

"Путін нервує, бо втрачає зв'язки із західним світом. І, звісно, він втрачає можливості проводити подальшу військову кампанію проти України. Йому зараз було б вигідно підписати якісь угоди чи перемир'я, щоб Україна не доєдналась до НАТО і щоб мати можливість зробити перерву перед черговою хвилею агресії. Це акт відчаю", – підкреслив Желіховський.

Це, певною мірою, гарний сигнал для України, адже Росії зараз важче проводити бойові дії. Крім того, Кремлю все ж дошкуляють міжнародні санкції.