Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після поїздки до Росії написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа. Там він нібито виклав "резюме" його переговорів із Владіміром Путіним.

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Путін не згадує про втрати

У своєму листі Орбан фактично переказав тези російської пропаганди про "мир для України". Водночас він запевнив, що не приймав та не висловлював жодних пропозицій та думок від імені Європейської ради чи Європейського Союзу, а протилежні твердження "є безпідставними".

Орбан заявив, що ставлення Путіна до ситуації на лінії фронту "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".

Путін жодним чином не згадав російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тисяч солдатів, які ще більше посилилися в останні тижні. Тому він був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню,

– сказав він.

Орбан також написав у листі, що Путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке не будуть використовувати для прихованої передислокації та реорганізації українських сил.

Москва "готова обмінятись думками"

Угорський прем’єр додав, що Путін сказав, що Росія готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, "особливо п'ятий пункт документа, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні". Мовиться про право вето так званих гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів Росія хотіла бачити себе.

Також Москва нібито "готова обмінятись думками" стосовно так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії. Ця "пропозиція" передбачає проведення "мирних переговорів" між Україною та Росією і взагалі не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Решту листа Орбан наполягав, що "Європі потрібен мир" для економічного процвітання, а шанси на мир зменшуються через відсутність перемовин. За словами Орбана, час є вирішальним фактором у світлі інтенсифікації бойових дій і швидкого зростання людських жертв.

Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше,

– зазначив він.

Насамкінець Віктор Орбан вважає, що США через виборчу кампанію в найближчі місяці не зможуть виявити політичне лідерство в цьому питанні, тому потрібно розглянути можливість запустити "європейську ініціативу" в дусі "стратегічної автономії".