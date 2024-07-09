Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после поездки в Россию написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо. Там он якобы изложил "резюме" его переговоров с Владимиром Путиным.

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Путин не вспоминает о потерях

В своем письме Орбан фактически пересказал тезисы российской пропаганды о "мире для Украины". В то же время он заверил, что не принимал и не высказывал никаких предложений и мнений от имени Европейского совета или Европейского Союза, а противоположные утверждения "являются безосновательными".

Орбан заявил, что отношение Путина к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования президента Зеленского".

Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому он был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня,

– сказал он.

Орбан также написал в письме, что Путин готов рассмотреть возможное перемирие, которое не будут использовать для скрытой передислокации и реорганизации украинских сил.

Москва "готова обменяться мнениями"

Венгерский премьер добавил, что Путин сказал, что Россия готова согласиться только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, "особенно пятый пункт документа, который определяет международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине". Речь идет о праве вето так называемых гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов Россия хотела видеть себя.

Также Москва якобы "готова обменяться мнениями" относительно так называемого мирного предложения Китая и Бразилии. Это "предложение" предусматривает проведение "мирных переговоров" между Украиной и Россией и вообще не упоминает о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Остальное письмо Орбан настаивал, что "Европе нужен мир" для экономического процветания, а шансы на мир уменьшаются из-за отсутствия переговоров. По словам Орбана, время является решающим фактором в свете интенсификации боевых действий и быстрого роста человеческих жертв.

Если мы не сможем остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на фронте, чем когда-либо прежде,

– отметил он.

Наконец Виктор Орбан считает, что США из-за избирательной кампании в ближайшие месяцы не смогут проявить политическое лидерство в этом вопросе, поэтому нужно рассмотреть возможность запустить "европейскую инициативу" в духе "стратегической автономии".