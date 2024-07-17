Країна розколота: як угорці поставилися до "миротворчих місій" Орбана

Віктор Орбан з початку липня здійснив візити до України, Росії, Китаю та США. Одна з головних цілей турне була так звана "мирна місія" щодо врегулювання війни в Україні.

Його ініціативу вже жорстко прокоментували в Євросоюзу. Також голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, як до "миротворчої місії" прем'єра поставились в Угорщині.

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Це виключно хайп

Дії Орбана, на думку Томпи, не мають нічого спільного з налагодженням миру.

Це виключно хайп з його боку та бажання привернути до себе увагу. Ба більше, це просто негідництво, використовувати у своїх справах важку долю угорської громади в Україні. Він взагалі не відчуває той біль, який відчуваємо ми. Він навіть не висловив співчуття після ударів росіян по дитячій лікарні "Охматдит",

– наголосив голова угорської громади Києва.

Водночас значна частина суспільства Угорщини поділяє погляди Орбана.

Це понад 40% угорців, які "захворіли" на історизм та перебувають в орбанівській "бульбашці". Їм байдуже, що Орбан проводить українофобську політику. Його прихильники – це насамперед представники маргінальних регіонів,

– зауважив він.

Однак також значна частина угорського суспільства – приблизно 35% – однозначно підтримує Україну. Зокрема в Будапешті Орбан програв вибори в Європарламент, так само як і вибори мера столиці та інших великих угорських міст.

"На сьогодні маємо розколоту країну – на "орбаністан" та на демократичну Угорщину", – підкреслив Томпа.

Небезпеки немає

За результатами виборів до Європарламенту, до нього потрапила партія Орбана "Фідес", яка з французьким правим "Національним об'єднанням" Марін Ле Пен об'єдналась у фракцію "Патріоти за Європу". Проте Томпа зазначив, що не бачить в цьому великої небезпеки.

Під час виборів, зокрема, 14 віцепрезидентів Європарламенту, жодного представника цієї праворадикальної фракції не було обрано. Їх взагалі ізолювали. Проте Орбану не звикати бути ізгоєм демократичного світу та Європи,

– відзначив Тібор Томпа.