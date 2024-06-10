Після підрахунку 98,48% голосів, "Фідес" – KDNP набрала 44,52% голосів, що дозволило партії претендувати на 11 мандатів у Європарламенті. Це суттєво менше, ніж передбачали опитування.
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Що відомо про провал партії Орбана на виборах до Європарламенту
Водночас новачок угорської політики, опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра, отримала 29,74% голосів та претендує на 7 мандатів. За останні 20 років "Фідес" лише одного разу набрала менш як 50% на виборах до Європарламенту – у 2004 році, коли вона здобула 47,4% голосів як опозиційна партія.
Порівняно з попередніми виборами до Європарламенту 2019 року, політсила Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.
Як відреагував на результати Орбан
Попри цей результат, прем'єр-міністр Віктор Орбан у своїй промові перед оголошенням остаточних результатів заявив, що угорці підтвердили промирну політику уряду та уповноважили його утримати країну від війни.
Він також зазначив, що ті, хто виступає проти Угорщини в Брюсселі, будуть покарані, завершивши промову гаслами: "Зупиніть міграцію, зупиніть гендер, зупиніть війну, зупиніть Брюссель".
Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав результат "початком кінця" для Віктора Орбана та його "фабрики влади". Мадяр заявив, що цей день є доказом можливості політики на благо угорського народу та пообіцяв витягнути країну з трясовини.
Варто зазначити, що вибори відзначилися високою явкою: у неділю на дільниці прийшли 58,7% виборців, що значно більше порівняно з 43,4% на виборах до Європарламенту 2019 року.
Вибори до Європарламенту: останні новини
- Напередодні виборів TikTok оголосив про посилення боротьби з фейковими новинами та прихованими операціями впливу. Платформа планувала запустити індивідуальні "виборчі центри" для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб користувачі могли легко відрізняти факти від вигадок.
- Відомо, що станом на 20:00 (за європейським часом) 9 червня, найбільшу фракцію у десятому скликанні Європарламенту, ймовірно, сформує проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП), яка може отримати 186 з 720 місць.
- Зауважимо, що прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо оголосив про свою відставку після поразки його партії Open VLD на виборах. У своїй заяві він визнав, що це був особливо важкий вечір, але підкреслив, що ліберали залишаються сильними і ще повернуться.