Після підрахунку 98,48% голосів, "Фідес" – KDNP набрала 44,52% голосів, що дозволило партії претендувати на 11 мандатів у Європарламенті. Це суттєво менше, ніж передбачали опитування.

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Що відомо про провал партії Орбана на виборах до Європарламенту

Водночас новачок угорської політики, опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра, отримала 29,74% голосів та претендує на 7 мандатів. За останні 20 років "Фідес" лише одного разу набрала менш як 50% на виборах до Європарламенту – у 2004 році, коли вона здобула 47,4% голосів як опозиційна партія.

Порівняно з попередніми виборами до Європарламенту 2019 року, політсила Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.

Як відреагував на результати Орбан

Попри цей результат, прем'єр-міністр Віктор Орбан у своїй промові перед оголошенням остаточних результатів заявив, що угорці підтвердили промирну політику уряду та уповноважили його утримати країну від війни.

Він також зазначив, що ті, хто виступає проти Угорщини в Брюсселі, будуть покарані, завершивши промову гаслами: "Зупиніть міграцію, зупиніть гендер, зупиніть війну, зупиніть Брюссель".

Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав результат "початком кінця" для Віктора Орбана та його "фабрики влади". Мадяр заявив, що цей день є доказом можливості політики на благо угорського народу та пообіцяв витягнути країну з трясовини.

Варто зазначити, що вибори відзначилися високою явкою: у неділю на дільниці прийшли 58,7% виборців, що значно більше порівняно з 43,4% на виборах до Європарламенту 2019 року.

Зверніть увагу! Партія Фіцо, яка також критикувала допомогу Україні, програла вибори до Європарламенту. Перемогу здобула опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з колишнім заступником голови Європейського парламенту Міхалом Шимечкою.

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