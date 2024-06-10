Де Кроо визнав поразку і заявив, що це був особливо важкий вечір. Водночас наголосив, що ліберали сильні та ще повернуться.

Зверніть увагу Вибори до Європарламенту: лідирують проукраїнські чи проросійські партії

Прем'єр Бельгії йде у відставку

Ввечері неділі прем'єр Бельгії привітав "переможців цих виборів, N-VA, Vlaams Belang і Vooruit", не забуваючи про "друзів MR у франкомовній Бельгії".

Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. З завтрашнього дня буду прем'єр-міністром у відставці. Але ліберали сильні, ми повернемося,

– заявив Александер Де Кроо.

Журналісти зауважили, що він був помітно зворушений, втім, отримав підтримку активістів під час свого короткого виступу. Також до Де Кроо приєдналися інші провідні діячі Open Vld.

Радимо прочитати Вибори в Бельгії: як агенти Кремля хочуть розколоти країну та які загрози для України

Коротка довідка. Одночасно голосуванням за депутатів Європарламенту у Бельгії також проходили національні вибори. Найбільше голосів – 18% здобула консервативна партія N-VA. Тим часом ліберальна партія де Кроо Open VLD отримала менш ніж 6%. Зауважимо, що до кінця червня Бельгія головує у Раді ЄС.

Що відомо про партію N-VA