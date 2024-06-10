Де Кроо визнав поразку і заявив, що це був особливо важкий вечір. Водночас наголосив, що ліберали сильні та ще повернуться.
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Прем'єр Бельгії йде у відставку
Ввечері неділі прем'єр Бельгії привітав "переможців цих виборів, N-VA, Vlaams Belang і Vooruit", не забуваючи про "друзів MR у франкомовній Бельгії".
Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. З завтрашнього дня буду прем'єр-міністром у відставці. Але ліберали сильні, ми повернемося,
– заявив Александер Де Кроо.
Журналісти зауважили, що він був помітно зворушений, втім, отримав підтримку активістів під час свого короткого виступу. Також до Де Кроо приєдналися інші провідні діячі Open Vld.
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Що відомо про партію N-VA
- N-VA – "Новий фламандський альянс". Наразі саме ця партія є найбільшою політсилою за кількістю місць у Палаті представників, Сенаті та фламандському парламенті.
- У Європарламенті (до цих виборів) від політичної партії були три депутати, а ще стільки ж представників отримали мандати в парламенті Брюсселя.
- Ідеологія N-VA полягає в ідеях поміркованого консерватизму і фламандського націоналізму до відділення Фландрії від Бельгії.
- Лідер партії та за сумісництвом міський голова Антверпена Барт Де Вевер заявляв, що "ніколи не відмовлявся від мрії, аби всі, хто говорить нідерландською мовою, жили разом". Він запропонував приєднати Фландрію до Нідерландів.
- ЗМІ писали, що "Новий фламандський альянс" та "Фламандський інтерес" можуть об'єднатися після виборів у парламенті Фландрії.
- До повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер партії відвідував країну-агресора. Зокрема, у 2020 році Барт Де Вевер зустрічався з губернатором Петербурга й підписав двосторонню угоду про соціально-економічне, науково-технічне, гуманітарне та культурне співробітництво. Однак, після початку повномасштабної війни називав Путіна "психопатом" і "божевільним".
- Цікаво, що один із членів партії, – Герт Верекен є співзасновником аналітичного центру "Євро – Русь" разом з "любителем руського міра" Крісом Романом. 24 лютого 2022 року на своїй фейсбук-сторінці Верекен розмістив фото з підписом "вместе мы непобедимы", натякаючи на підтримку саме російської армії.