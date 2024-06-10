Де Кроо признал поражение и заявил, что это был особенно тяжелый вечер. В то же время отметил, что либералы сильные и еще вернутся.

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Премьер Бельгии уходит в отставку

Вечером воскресенья премьер Бельгии поздравил "победителей этих выборов, N-VA, Vlaams Belang и Vooruit", не забывая о "друзьях MR во франкоязычной Бельгии".

Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня буду премьер-министром в отставке. Но либералы сильны, мы вернемся,

– заявил Александер Де Кроо.

Журналисты заметили, что он был заметно тронут, впрочем, получил поддержку активистов во время своего короткого выступления. Также к Де Кроо присоединились другие ведущие деятели Open Vld.

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Краткая справка. Одновременно с голосованием за депутатов Европарламента в Бельгии также проходили национальные выборы. Больше всего голосов – 18% получила консервативная партия N-VA. Между тем либеральная партия де Кроо Open VLD получила менее 6%. Заметим, что до конца июня Бельгия председательствует в Совете ЕС.

Что известно о партии N-VA