Уже сегодня, 9 июня, в Бельгии состоятся тройные выборы – бельгийцы будут голосовать за новый федеральный парламент, региональные парламенты и членов Европейского парламента в один день. Во Фламандском регионе страны правые популисты, которые выступают за разделение страны, могут одержать победу.

Бельгия является важным союзником Украины, учитывая ее поддержку. Не стоит и напоминать, что все институты Евросоюза и штаб-квартира НАТО расположены именно в Брюсселе. Бельгийское правительство пообещало передать Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Кроме того, львиная доля замороженных российских активов находится именно в Бельгии, в депозитарии Euroclear в Брюсселе, в виде ценных бумаг.

Об угрозах распада Бельгии, продолжении поддержки Украины и "друзей Кремля" в бельгийских политсилах – читайте в материале 24 Канала.

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Как голосуют в Бельгии и кто выступает за раскол страны

Бельгия разделена на три региона – Фламандский, Валлонский и столицу Брюссель. Выборы в стране проходят каждые пять лет, впрочем их сложно назвать "национальными".

Жители Фламандского региона голосуют только за партии, представленные в той части страны, а валлонские избиратели выбирают представителей франкоязычных политсил.

В Брюсселе же гражданам дают общее право выбора. Таким образом каждая часть страны имеет как свои политические партии, так и предпочтения политических направлений.

Ультралевая Рабочая партия стала единственной национальной политсилой, и это исключение из правил.

Интересный факт! Явка на голосование в Бельгии является обязательной, в противном случае возможен штраф от 40 до 80 евро.

По данным опросов Politico, во Фландрии победу одержать могут две националистические партии.

За ультраправую партию "Фламандский интерес" (Vlaams Belang), выступающую за раскол Бельгии , могут проголосовать 27% избирателей.

, могут проголосовать 27% избирателей. Правый "Новый фламандский альянс" (N-VA), с менее радикальной позицией, может набрать около 20% поддержки, что создает возможность для коалиционных переговоров.





Что показывают опросы в Бельгии за последние полгода / Инфографика Politico

Ультраправая партия поддерживает отделение Фландрии от Бельгии, в то время как "Новый фламандский альянс" призывает перейти к форме конфедеративного государства и постепенного отделения. Даже в случае создания коалиции на региональном уровне, чтобы реально расколоть страну пополам, об этом надо договориться с франкоязычными политсилами.

На юге Бельгии, в Валлонии, получить по 22% голосов могут социалистическая партия PS и правоцентристская либеральная партия MR ("Реформаторское движение"). По данным Politico,

некоторые франкоязычные партии поддерживают идею реформирования государства, однако полностью выступают против разделения Бельгии.

"Друзья" Путина среди бельгийских политиков

Среди партий, которые хотят получить мандаты во время выборов, есть и представители с тесными связями с российским правительством. Бельгия уже давно стала одной из стран Европы с наибольшим скоплением российских дипломатов.

Подробнее об этом читайте здесь Сотни шпионов, антенны и РПЦ: как Россия годами создавала агентурную сеть в Брюсселе

Популистская партия "Фламандский интерес" не осталась в стороне и еще до 2022 года имела пророссийскую позицию относительно войны в Украине.



Лидеры "Фламандского интереса" / Фото BELGA

Что известно о "Фламандском интересе" и почему партия пророссийская Это ребрендинг бельгийской политсилы "Флаамс Блок", которую в 2004 году осудили за расизм. После определенного обновления, философия политической партии не претерпела изменений, а ее представители продолжили проводить кампании, основанные на сепаратистских и фламандских националистических призывах. Партия евроскептиков выступает против иммигрантов и поддерживает разделение Бельгии.



Что касается Украины, то в 2014 году руководитель партии "Фламандский интерес" Том Ван Грикен поддержал оккупацию Крыма и даже давал интервью российским СМИ. В общении с российскими пропагандистами он называл Путина "хорошим лидером для своего народа, который защищает интересы своей страны".

Например, исторически Крым является частью России. Владимир Путин лишь восстановил историческую справедливость, вернув его в Россию,

– говорил Ван Грикен. Правда, впоследствии Том Ван Грикен признал, что ошибался относительно Путина.

Бывший лидер партии "Фламандский интерес" и первый вице-президент парламента Фландрии, член городского совета Антверпена Филипп Девинтер имеет еще более тесные связи с Россией. В частности, он был наблюдателем на парламентских выборах в России в 2016 году и на выборах президента в 2018 году. Тогда же Девинтер не видел никаких нарушений со стороны России в проведении выборов, даже после убийства оппозиционеров, в частности, Бориса Немцова.

После оккупации, в 2018 году он посещал Крым и участвовал в Ялтинском международном экономическом форуме. Как писали российские СМИ, во время этой встречи бельгийские бизнесмены планировали выделить 50 миллионов евро для инвестиций в крымский бизнес.



Филипп Девинтер с российскими военными / Фото из соцсетей пророссийского политика

Занимая должность депутата в местном парламенте, Девинтер работал над открытием так называемого представительства оккупированного Крыма в Брюсселе. В 2018 году он также требовал снять санкции с России и стал соавтором соответствующей резолюции в парламенте Бельгии.

Бельгийские СМИ также связывают Девинтера с бывшим генеральным консулом

России в Антверпене Георгием Кузнецовым. За месяц до полномасштабной войны Кузнецов посещал фламанадский парламент. Уже в апреле 2022 года Бельгия выдворила Кузнецова из-за подозрения в шпионаже.

После начала полномасштабного вторжения Девинтер пытался отстраниться от причастности к России. И хотя политик называет Путина агрессором и осуждает его действия, он все же выступает против санкций и передачи оружия для Украины.



В декабре 2023 года Девинтер дал интервью пропагандистам Медведчука Voice of Europe, попавшей под санкции в ЕС из-за распространения российской пропаганды.



Экс-генконсул России Георгий Кузнецов с Филиппом Девинтером / Фото RR

Интересно, что бывшие и действующие члены "Фламандского интереса" так или иначе отличились особой приверженностью к России. Некоторые из них не только посещали незаконно оккупированный Крым и восхваляли его оккупацию, но и выступали "наблюдателями" на выборах в так называемой "ДНР".



В частности, речь идет о члене городского совета Мехелена и почетного члена Парламента Фландрии Фрэнка Крейлемена, депутата городского совета Антверпена Яна Пенриса и почетного члена Парламента Фландрии Кристиана Веругстреета.

Что такое "Новый фламандский альянс"?

Сейчас националистическая партия "Новый фламандский альянс" является крупнейшей политсилой по количеству мест в Палате представителей, Сенате и фламандском парламенте. В Европарламенте от политической партии есть три депутата, еще три представителя получили мандаты в парламенте Брюсселя.

Идеология партии заключается в идеях умеренного консерватизма и фламандского национализма до отделения Фландрии от Бельгии. Лидер партии Барт де Вевер и по совместительству городской голова Антверпена заявлял, что "никогда не отказывался от мечты, чтобы все, говорящие на нидерландском языке, жили вместе" и предложил присоединить Фландрию к Нидерландам.

Euronews пишет, что "Новый фламандский альянс" и "Фламандский интерес" могут объединиться после выборов в парламенте Фландрии.

До полномасштабного вторжения лидер партии "Новый фламандский интерес" Барт де Вевер посещал Россию. В частности, в 2020 году встречался с губернатором Петербурга Александром Бегловым и подписал двустороннее соглашение о социально-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения называл Путина "психопатом" и "сумасшедшим".

Кроме того, один из членов партии Герт Верекен является соучредителем аналитического центра "Евро – Русь" вместе с "любителем русского мира" Крисом Романом. 24 февраля 2022 года, в начале полномасштабной войны против Украины, на своей фейсбук-странице Верекен разместил фото с подписью "вместе мы непобедимы", намекая на поддержку российской армии.

Крайние левые за "мир в Украине любой ценой"

Ултралива, социалистическая партия "Трудовая партия Бельгии" (PVDA-PTB) с ностальгией вспоминает советский коммунизм и выступает за возвращение рабочего класса. Политическая сила осуждает нападение России на Украину и критикует агрессию путинского режима. Впрочем, во время голосований во фламандском, федеральном и Европейском парламентах представители в основном воздерживались или голосовали против поддержки Украины. В частности, представитель "Трудовой партии Бельгии" Набиль Букили в федеральном парламенте, не поддержал передачу истребителей F-16 для украинской армии.

Члены партии выступают против расширения НАТО и говорят о неэффективности санкций ЕС против России, повторяя нарративы российской пропаганды. Лидер фракции PVDA Йос Д'Газе во фламандском парламенте заявил, что "рабочий класс по всему миру страдает от антироссийский санкций".

Еще одним тревожным сигналом по поддержке Украины является позиция некоторых представителей политсилы о мире любым путем. Марк Ботенга, представляющий партию в Европарламенте, и Набиль Букили вышли на демонстрацию "за прекращение огня в Украине".

Они выступают за "открытие пути к переговорам для устойчивого мира". О предоставлении военной помощи критически высказывался и член партии PVDA Ким де Витте. Во время пленарного заседания парламента Фландрии он цитировал профессора международных отношений Чикагского университета Джона Миршаймера, который прославился своими пророссийскими заявлениями.

Обратите внимание! Во время полномасштабной войны "Рабочая партия Бельгии" продолжила сотрудничество с запрещенной в Украине партией "Союз левых сил – За новый социализм" во главе с Максимом Гольдарбом.



В 2023 году СБУ объявила подозрение Гольдарбу за поддержку российской агрессии против Украины. В феврале 2022 года он сбежал из Киева и распространял фейки о внутренней ситуации в Украине и устраивал "телемосты" с российскими пропагандистами.



Соратник Медведчука Гольдарб / Фото СБУ

Несмотря на это, "Рабочая партия Бельгии" подписала договоренность о сотрудничестве с политсилой Гольдарба. Кроме того, "Союз левых сил – За новый социализм" присоединился к международной инициативе "Европа за мир", одним из организаторов которой является PVDA.

Представительство "ДНР" и пропаганда "белой Руси" в Бельгии

Бельгиец Крис Роман родом из Антверпена имеет тесные связи с Россией и называет себя русофилом. Мужчина не просто поддерживает нацистскую политику Путина относительно войны в Украине, но и популяризирует ее в Европе, в частности, у себя дома.

Свою политическую карьеру Крис Роман начал еще в 1988 году, вступив в партию "Фламандский блок" (предшественницу действующей партии "Фламандский интерес"). Однако, уже в 1994 году мужчина покинул партию из-за ее "чрезмерной умеренности".

Его открытая любовь к России началась еще в 2000-х. В 2003 году Романа привлекли к уголовной ответственности за свои антисемитские и расистские высказывания, его приговорили к 9 месяцам условно. Как пишет бельгийская газета DeMorgen, именно после этого Крис Роман впервые посетил Россию при содействии Павла Тулаева, ультраправого неоязыческого активиста.

Справочно! Павел Тулаев, российский историк и философ, считается одним из идеологов российских ультраправых. В своих работах он писал о "белой расе", "белой Руси" и называл россиян "современными арийцами".

В 2007 году после неоднократных визитов в Москву Крис Роман решил открыть аналитический центр "Евро – Русь" с лозунгом "За большую Европу – от Гибралтара до Владивостока". Крис Роман неоднократно говорил, что пропагандирует ось Париж – Берлин – Москва.



Крис Роман и его любовь к России / Коллаж affverzet

Бельгийские журналисты-расследователи фламандского издания Apache писали, что благодаря своему аналитическому центру Крису Роману удалось построить "впечатляющую неонацистскую сеть". Его называют посредником между экстремистскими российскими националистами, которые в хороших отношениях как с членами путинской партии "Единая Россия", так с западными ультраправыми политиками как Жан-Мари Ле Пен, Ник Гриффин и Дэвид Дюк.

В середине 2021 года пророссийский аналитический центр закрыли. Впрочем, интересно, что еще во время его деятельности среди основателей находился Герт Верекен, член партии "Новый фламандский альянс". Политсила имеет националистическую идеологию и выступает за раскол Бельгии, а именно отделение Фландрии.

На этом связи Криса Романа с Россией не ограничиваются. После начала войны в Украине, в 2018 году он поехал на так называемые выборы в так называемую "ДНР" в роли "международного наблюдателя". Бельгиец утверждал, что на оккупированных территориях состоялись "открытые и прозрачные" выборы, чего, по его мнению, не хватает в Евросоюзе. За такие заслуги получил должность представительского центра так называемой "ДНР" в Бельгии.



Крис Роман с Пушилиным / Фото из соцсетей пророссийского бельгийского политика

После полномасштабного вторжения в Украину, он продолжил свои визиты в Россию. В апреле 2022 года он подумывал даже о переезде в страну-агрессора. Причиной для таких мыслей стала якобы опасность для русофилов в Европе, а украинские беженцы, которых Роман назвал "националистами", могут только ухудшить ситуацию.

Ожидаю, что в Бельгию в ближайшее время приедет несколько миллионов украинцев, но не настоящих, а пропагандистов, они будут как албанская мафия. И могут быть конфликты. Они будут продолжать пропаганду антироссийскую, но уже из Европы. Европа давно как Титаник, но скоро будет тонуть еще быстрее,

– рассказал Роман российским СМИ.

Сейчас бельгиец активно поддерживает российскую армию и даже посещал митинг-концерт на "Лужниках", где восхваляли оккупантов и войну. По данным газеты DeMorgen, Крис Роман продолжает поддерживать связь с фламандскими крайне правыми молодежными организациями и пытается продавать свои пророссийские взгляды франкоязычным ультраправым, которые есть в Валлонии.

Сепаратистские настроения в Бельгии: причастна ли Россия?

Основатель Brussels Freedom Hub, аналитик Роланд Фройденштейн в комментарии 24 Каналу объяснил, что движение к сепаратизму в стране активно распространяется со стороны Фламандского региона последние 30 – 40 лет. По его словам, между Фландрией и Валлонией, кроме языкового фактора, есть и культурное ощущение различия.

До 70-х годов 20 века Валлония была богаче регионом чем Фландрия из-за своей индустриальной сферы. Кроме того, по словам Фройденштейна, именно выходцы из франкоязычной части формировали элиту страны. Тогда же жители Фландрии чувствовали несправедливость, а сейчас, после расцвета региона, жители захотели стать более автономными. Впрочем, по мнению эксперта, распад Бельгии вряд ли случится в ближайшее время.

Есть недовольство, есть разочарование как со стороны фламандцев, так и со стороны валлонцев, но нет никаких признаков того, что страна расколется в ближайшее время. Существуют очень большие препятствия, – объясняет эксперт.

Аналитик Фройденштейн говорит, что административно разделить Бельгию пополам крайне сложно, поскольку страна состоит из трех регионов. В том случае непонятно, кто будет управлять Брюсселем, где расположены все институты Евросоюза и штаб-квартира НАТО. Кроме того, финансовый "развод" станет болезненным для обеих сторон. А также политические силы не могут ответить, какое будущее ждет королевскую семью и Вооруженные силы Бельгии. Также в таком случае не ясно, сможет ли обособленный регион сохранить свое членство в ЕС и НАТО.

Эксперт объясняет, что сейчас Фландрия и Валлония уже имеют достаточно автономии. В частности,

Фламандское региональное правительство имеет фактически 8 посольств за рубежом в важнейших странах-партнерах.

"Это торговые представительства, но де-факто они являются посольствами Фландрии. Это признак того, насколько далеко уже зашла автономия, и именно поэтому я не думаю, что последний шаг – полная независимость государства – будет сделан в ближайшее время", – подчеркнул он.

Роланд Фройденштейн считает, что российские нарративы и их влияние не являются главной причиной разделения в политических взглядах между Фландрией и Валлонией. По его словам, между регионами существует реальная напряженность, и это не Кремль ее создал. Впрочем, он отметил, что Москва "поддерживает любое разделение в европейских обществах".

Они (россияне – 24 канал) пытаются использовать любой конфликт в обществах в европейских государствах. Поскольку региональный сепаратизм и культурные образы являются очень мощным двигателем конфликтов в обществах, то, конечно, Россия использует и это,

– объяснил эксперт.

Продолжится ли поддержка Украины после выборов?

Роланд Фройденштейн считает, что после выборов Бельгии удастся создать коалиционное правительство из многих партий. Аналитик называет бельгийцев "мировыми чемпионами по компромиссам".

Крайне правые не придут к власти. Я не думаю, что у них есть какие-то шансы в этой стране, но они станут сильнее. Кроме того, во фламандской части есть умеренные правые, которые также являются несколько сепаратистскими. Поэтому мы увидим определенное усиление этого, но я не вижу каких-то радикальных изменений в Бельгии,

– отметил эксперт, добавив, что кардинальных изменений по поддержке Украины не ожидает.