После подсчета 98,48% голосов, "Фидес" – KDNP набрала 44,52% голосов, что позволило партии претендовать на 11 мандатов в Европарламенте. Это существенно меньше, чем предполагали опросы.

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Что известно о провале партии Орбана на выборах в Европарламент

В то же время новичок венгерской политики, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, получила 29,74% голосов и претендует на 7 мандатов. За последние 20 лет "Фидес" лишь однажды набрала менее 50% на выборах в Европарламент – в 2004 году, когда она получила 47,4% голосов как оппозиционная партия.

По сравнению с предыдущими выборами в Европарламент 2019 года, политсила Орбана потеряла почти 8 процентных пунктов и 2 мандата.

Как отреагировал на результаты Орбан

Несмотря на этот результат, премьер-министр Виктор Орбан в своей речи перед объявлением окончательных результатов заявил, что венгры подтвердили промирную политику правительства и уполномочили его удержать страну от войны.

Он также отметил, что те, кто выступает против Венгрии в Брюсселе, будут наказаны, завершив речь лозунгами: "Остановите миграцию, остановите гендер, остановите войну, остановите Брюссель".

Лидер "Тисы" Петер Мадьяр назвал результат "началом конца" для Виктора Орбана и его "фабрики власти". Мадьяр заявил, что этот день является доказательством возможности политики на благо венгерского народа и пообещал вытащить страну из трясины.

Стоит отметить, что выборы отметились высокой явкой: в воскресенье на участки пришли 58,7% избирателей, что значительно больше по сравнению с 43,4% на выборах в Европарламент 2019 года.

Обратите внимание! Партия Фицо, которая также критиковала помощь Украине, проиграла выборы в Европарламент. Победу одержала оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" во главе с бывшим заместителем председателя Европейского парламента Михалом Шимечкой.

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