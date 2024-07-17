Страна расколота: как венгры отнеслись к "миротворческим миссиям" Орбана

Виктор Орбан с начала июля совершил визиты в Украину, Россию, Китай и США. Одна из главных целей турне была так называемая "мирная миссия" по урегулированию войны в Украине.

Его инициативу уже жестко прокомментировали в Евросоюза. Также председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, как к "миротворческой миссии" премьера отнеслись в Венгрии.

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Это исключительно хайп

Действия Орбана, по мнению Томпы, не имеют ничего общего с налаживанием мира.

Это исключительно хайп с его стороны и желание привлечь к себе внимание. Более того, это просто подлость, использовать в своих делах тяжелую судьбу венгерской общины в Украине. Он вообще не чувствует ту боль, которую чувствуем мы. Он даже не выразил соболезнования после ударов россиян по детской больнице "Охматдет",

– подчеркнул председатель венгерской общины Киева.

В то же время значительная часть общества Венгрии разделяет взгляды Орбана.

Это более 40% венгров, которые "заболели" историзмом и находятся в орбановском "пузыре". Им безразлично, что Орбан проводит украинофобскую политику. Его сторонники – это прежде всего представители маргинальных регионов,

– отметил он.

Однако также значительная часть венгерского общества – примерно 35% – однозначно поддерживает Украину. В частности в Будапеште Орбан проиграл выборы в Европарламент, так же как и выборы мэра столицы и других крупных венгерских городов.

"На сегодня страна расколота – на "орбанистан" и на демократическую Венгрию", – подчеркнул Томпа.

Опасности нет

По результатам выборов в Европарламент, в него попала партия Орбана "Фидес", которая с французским правым "Национальным объединением" Марин Ле Пен объединилась во фракцию "Патриоты за Европу". Однако Томпа отметил, что не видит в этом большой опасности.

Во время выборов, в частности, 14 вице-президентов Европарламента, ни одного представителя этой праворадикальной фракции не было избрано. Их вообще изолировали. Однако Орбану не привыкать быть изгоем демократического мира и Европы,

– отметил Тибор Томпа.