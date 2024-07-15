С июля и до конца года в Совете ЕС председательствует Венгрия. Именно так называемая "миротворческая миссия" венгерского премьера Виктора Орбана ознаменовала начало председательства этой страны в Совете ЕС.

По данным источников 24 Канала, внутри ЕС "растет беспокойство относительно роли, которую Орбан приписывает себе в так называемой "миротворческой миссии", где должно быть понятно, что он представляет только собственную страну".

Чего ожидать Украине следующие полгода, что означает "челночная дипломатия" Орбана и как ее бойкотирует ЕС – рассказывает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Венгрия председательствует в Совете ЕС: что это значит для Украины

С 1 июля до конца декабря в Совете ЕС будет председательствовать Венгрия, в соответствии с ротационным порядком. Страна, которая получает президентство в Совете ЕС на шесть месяцев, выполняет роль модератора и вводит свою повестку дня.

От председательствующей страны зависят приоритеты и тон дискуссий, а также способность эффективно вести переговоры со всеми странами-членами ЕС для достижения консенсуса.

В конце июня Будапешт представил свою программу на следующие шесть месяцев и семь приоритетов, среди которых:

повышение конкурентоспособности экономики ЕС,

укрепление оборонной политики,

определение "политики сплоченности", что предусматривает выравнивание уровня всех стран ЕС,

политика сельского хозяйства "ориентированная на фермеров",

реагирование на "демографические вызовы",

процесс расширения ЕС, основанный на заслугах.

Обратите внимание! Что касается Украины, то в своей программе Венгрия отметила, что будет продолжать работу "на основе предыдущих решений и руководящих принципов, установленных Европейским Советом".



В частности, Будапешт сосредоточится на поддержке восстановления Украины и обеспечении выделения траншей в рамках фонда Ukrainian Facility. Кроме того, Будапешт продолжит работать над правовыми вопросами относительно агрессивной войны России против Украины при поддержке Евроюста.

Важно, чтобы жертвы военных преступлений и другой международной преступной деятельности имели доступ к надлежащей защите и поддержке с помощью возможностей, внедряемых ЕС,

– говорится в программе венгерского председательства.

В рамках миграционной политики ЕС Будапешт рассмотрит последствия войны в Украине и "продолжит диалог по приему" украинских беженцев. В то же время Венгрия подчеркивает необходимость "усилить меры для обеспечения эффективного принудительного возвращения", чтобы уменьшить злоупотребление миграционной системой ЕС.

Отметим, что сейчас в Евросоюзе проживают более 4 миллионов украинцев. Совет ЕС уже успел продлить временную защиту для них до 4 марта 2026 года.

Евроинтеграции Орбан не помешает, но почему блокирует военную поддержку для Украины

По евроинтеграционному треку председательство Венгрии Украине не помешает. Киеву удалось открыть переговоры о вступлении до конца июня – во время председательства Бельгии в Совете ЕС. Теперь до конца года Украина и ЕС сосредоточатся на скрининге украинского законодательства на соответствие законодательству ЕС.

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Посол Венгрии при ЕС Балинт Одор заявил, что проведение второй межправительственной конференции с Украиной в этом году не планируется. Ожидается, что вторая межправительственная конференция состоится уже в 2025 году после завершения процесса скрининга. Тогда в Совете ЕС председательство перейдет к Польше.

После двусторонней встречи Орбана и Зеленского министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока подчеркнул, что председательство Венгрии "сделает все возможное для облегчения процесса евроинтеграции" для Киева.



Янош Бока / Фото Софии Назаренко для 24 Канала

Важно! В своей программе на шесть месяцев Венгрия не указала военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.



Отметим, что Будапешт уже более года блокирует транши из этого фонда на возмещение предоставленной военной помощи Украине государствами-членами ЕС. Сейчас заблокированная сумма составляет 6,5 миллиардов евро.

Кроме того, неизвестно удастся ли принять 15-ый пакет санкций против России во время председательства Венгрии в Совете ЕС. Отметим, что уже в сентябре Совет ЕС также должен продолжить уже введенные персональные санкции.

Аналитик центра Visegrad Insight Лука Флора Солтеш в комментарии 24 Каналу отмечает, что до "миротворческой миссии" Орбана считала, что председательство Венгрии в Совете ЕС будет чисто техническим, а Будапешт продемонстрирует то, что может справиться с такой ответственностью.

Однако, после недели троллинга я не уверена, какими будут намерения,

– делится эксперт.

"Сделать Европу великой снова": для чего Орбан совершил свое "миротворческое турне"

Слоганом своего председательства Венгрия выбрала лозунг созвучный с лозунгом Дональда Трампа, с которым тот одержал победу на президентских выборах в США в 2016 году. Как и Трамп, Виктор Орбан хочет "сделать великой снова", в этом случае не Америку, а Европу. Посол Венгрии при ЕС Балинт Одор отверг сходство лозунгов и заявил, что идея заключается в том, что государства-члены ЕС сильнее вместе, чем поодиночке.

Я вспоминаю наше первое председательство (в Совете ЕС – 24 Канал). Тогда, в 2011 году, нашим лозунгом было "Сильная Европа". Поэтому это также является отражением того, что это уже было 13 лет назад. Я не знаю, хотел ли Дональд Трамп когда-нибудь сделать Европу снова великой...

– ответил Балинт Одор на упреки.



Балинт Одор / Фото Х / Hungary in the EU

Премьер Венгрии Виктор Орбан начал председательство в Совете ЕС с так называемого "миротворческого турне". Впервые за 12 лет, 2 июля Виктор Орбан приехал с визитом в Киев и провел двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры обсудили соседские отношения: торговлю, трансграничное сотрудничество, вопросы инфраструктуры и энергетики. Отдельно время уделили и вопросам нацменьшинств, которыми активно занимается Будапешт.



Со своей стороны, Виктор Орбан заявил об открытии первой украинской школы в Венгрии и отметил, что таких школ "будет столько, сколько нужно".

Вместе с тем во время своего визита в Киев венгерский премьер предложил Зеленскому сначала прекратить огонь, а уже дальше говорить о мире.

Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти: прервать огонь и потом продолжить переговоры. Прекращение огня могло бы ускорить темп этих переговоров,

– сказал Орбан.



Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 2 июля 2024 года / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

На этом "миротворческая миссия" Орбана не завершилась. Уже через три дня после визита в Киев, 5 июля, венгерский премьер оказался на поклоне у Путина в Москве. Владимир Зеленский отметил, что не знал о планах венгерского лидера посетить Россию, об этом не знали и в ЕС. Позже, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не обязан отчитываться перед государствами-членами ЕС о поездках главы правительства.

Во время визита в Москву Виктор Орбан заявил, что приехал заслушать позицию Путина, а по результатам трехчасовых переговоров признал, что "позиции сторон далеки друг от друга". Российский диктатор Путин напомнил, что единственный сценарий для завершения войны означает полную оккупацию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

После рукопожатий в Москве на Орбана обрушился шквал критики со стороны европейских лидеров. Виктора Орбана не только обвинили в переговорах с Путиным, но и в том, что он сделал это сразу после начала председательства Венгрии в Совете ЕС.

Венгерская сторона же заявила, что представляла только интересы своей страны во время этого визита и не говорила от имени ЕС. В то же время в своих соцсетях на снимках в Москве Виктор Орбан использовал символы венгерского председательства в Совете ЕС. И сам Путин воспринял венгерского лидера не только как премьера Венгрии, а и как "председательствующего в Совете ЕС".

Смотрите видео Орбана из поездки в Москву:

Президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что Венгрия не имела мандата на взаимодействие с Россией.

Евросовет имеет четкую позицию: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины,

– подчеркнул Шарль Мишель.

Тайное письмо Орбана и поездка к Трампу

Важно! После переговоров в Москве Виктор Орбан решил "отчитаться" перед Мишелем и европейскими лидерами и написал "тайное письмо". По данным журналистов, венгерский лидер тезисно упомянул позицию Украины, однако более подробно сфокусировался на позиции Путина.



В документе говорится о том, что Кремль якобы готов рассмотреть перемирие в том случае, если украинскую армию будет невозможно передислоцировать и реорганизовать. Также Россия настаивает на условиях, которые обсуждали во время переговоров в 2022 году в Стамбуле. В частности, это касается нейтрального статуса Украины. Россия хотела бы видеть себя среди стран-гарантов безопасности для Украины, однако в случае возможного конфликта, Москва хотела иметь право на блокирование военной помощи со стороны союзников.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока отметил, что его страна провела брифинги для союзников после визита Орбана в Москву. По его словам, теперь европейские государства должны самостоятельно решать дальнейшие действия, учитывая предоставленную информацию.

После Москвы Виктор Орбан продолжил свою "челночную дипломатию". О "мире" в Украине он уже успел пообщаться с лидером Китая Си Цзиньпинем в Пекине.

Также на полях саммита НАТО в Вашингтоне Орбан пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

А уже после заседания Альянса венгерский лидер поехал во Флориду, где встретился с главным кандидатом на президентских выборах США от республиканцев, экс-президентом США Дональдом Трампом, на которого через несколько дней совершат покушение.

Миссия мира 5.0. Для меня было большой честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!

– написал Орбан в соцсети X.

Как Орбан подрывает единство ЕС и позицию Украины

Экс-президент аналитического центра GLOBSEC, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн в комментарии 24 Каналу назвал "миротворческие визиты" Виктора Орбана опасными, поскольку это подрывает позицию Украины, когда венгерский лидер делает вид, что "есть какой-то компромисс между позициями России и Украины".

Он уже предлагает, что Украина должна, по сути, пожертвовать территорией и признать требования Путина каким-то образом, возможно, оправданными. А это уже означает хотя бы частичную, но капитуляцию перед агрессией Кремля,

– говорит Фройденштайн.

Кроме того, аналитик говорит, что своими действиями венгерский премьер подрывает единство Евросоюза и "фактически заставляет других лидеров ЕС дистанцироваться от него". Роланд Фройденштайн отмечает, что именно разделенного Евросоюза ждут как Путин, так и Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

Виктор Орбан не против. Он на самом деле любит быть тем, кто троллит власть ЕС, большие государства, крупных игроков внутри Европейского Союза, потому что именно тогда он действительно начинает наслаждаться игрой, когда он контролирует других людей,

– объяснил эксперт.

Аналитик из Visegrad Insight Лука Флора Солтеш считает "миротворческие поездки" Орбана чистым пиаром, в частности, после выборов в Европарламент, где ультраправым не удалось получить подавляющее большинство.

Я считаю, что это преимущественно для его избирателей, потому что выборы в Европарламент, а также местные выборы не принесли тех результатов, на которые он надеялся. Поэтому я считаю, что это, безусловно, для пиара. Я не думаю, что за этим действительно стоит мирная инициатива,

– подчеркнула эксперт.

Бойкот Будапешта: может ли ЕС отменить председательство Венгрии

Лидеры государств-членов ЕС раскритиковали Орбана за его визит в Москву. Хотя, его поддержал словацкий друг Роберт Фицо, кстати, во время первого выступления на публике после покушения на него.

Я хочу выразить свое восхищение премьер-министру Венгрии за то, что он без колебаний поехал в Киев и Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло мне поехать, я бы с удовольствием присоединился к нему,

– сказал Фицо.

Венгерская сторона отмечает, что не нарушила никакие из международных правил и законов Евросоюза во время визита в Москву, однако, по данным FT нарушения таки были.

В частности, Будапешт нарушил договоры ЕС , которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

, которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза". Кроме того, в Евросоюзе действует правовое положение, призывающее страны-члены вести внешнеполитическую деятельность "безоговорочно, в духе лояльности и взаимной солидарности".

В ЕС уже начали бойкотировать председательство Венгрии в Совете ЕС.

К примеру, не все страны посылают своих министров на неформальные встречи, которые происходят в Будапеште. На неформальном заседании министров промышленности 9 июля присутствовали только семь министров, встречу пропустил и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока такой бойкот отвергает и говорит, что даже при таких обстоятельствах состоялась "значимая дискуссия".

Пока мы не получили никаких указаний ни от одной страны-члена, что политические соображения будут влиять на уровень их представительства на неформальных встречах,

– сказал Бока.

Кроме того, после визита Орбана в Москву президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может отменить традиционную поездку в председательствующую страну. Также пока неизвестно позволят ли выступить венгерскому премьеру Виктору Орбану во время первого пленарного заседания в Европарламенте с презентацией приоритетов своей страны, которая председательствует в Совете ЕС.

Как пишет FT, в ЕС уже начали обсуждение как лишить Будапешт председательства в Совете ЕС. В частности, такие дискуссии ведутся среди небольшой группы стран. Руководительница либеральной группы в Европарламенте Renew Europe Валери Айе призвала прекратить венгерское председательство и передать председательство непосредственно Польше. Янош Бока заявил, что ему неизвестно ни о каких из таких официальных инициатив, которые бы обсуждали в Совете ЕС и во время заседания в Комитете постоянных представителей.

Экс-президент аналитического центра GLOBSEC, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн в комментарии 24 Каналу назвал такую идею интересной, но нереалистичной. Он говорит, что лишить Венгрию право на председательство в этом году – это юридически возможная процедура, которая требует согласия со стороны квалифицированного большинства.

Я думаю, что многие малые страны-члены опасаются, что если вы однажды начнете играть с этой схемой председательства, то это может быть применено и к другим странам, которые каким-то образом не вписываются в общий консенсус. В таком случае было бы нелегко найти поддержку квалифицированного большинства,

– объяснил Фройденштайн.

Аналитик Королевского института международных отношений Chatham House Армида ван Ридж считает, что со стороны ЕС самым эффективным инструментом для борьбы с Виктором Орбаном остается удержание средств из европейских фондов.

Отметим, что Брюссель все еще удерживает почти 12 миллиардов евро из выделенной Венгрии доли фондов сплочения и большую часть ее плана восстановления и устойчивости в 10,4 миллиарда евро.