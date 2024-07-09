Свой комментарий он написал в соцсети X (ранее твитер) вечером 9 июля. Однако слов сочувствия там не прочитать.

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Орбан прокомментировал удар по "Охматдету"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан спустя более чем целые сутки впервые прокомментировал удар российских захватчиков по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

В твите Орбана не нашлось места для того, чтобы выразить слова соболезнования погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара. Кроме этого, он также ни словом не упомянул о том, что за этим циничным ударом стоит Россия.

Венгерский политик лишь сказал о "трагическом и ужасном теракте в Киеве", который, по его словам, доказывает, что "жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень".

Именно поэтому 9 дней назад мы начали миротворческую миссию. Все большая интенсивность войны – это призыв к мировым державам отказаться от политики войны и вместо этого создать мирную политику, которая бы побудила Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам,

– добавил он.

Напомним, что мировое сообщество назвало удар оккупационных войск проявлением чистого терроризма. Как реагирует мир и как он должен ответить России – читайте в материале 24 Канала.