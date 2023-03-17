У МКС пояснили, що буде, якщо Путіна не заарештують після ордеру

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони є підозрюваними у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Як сказав речник Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла в ефірі телемарафону, Україна може вимагати арешту Путіна і Львової-Бєлової на території тих країн, які визнають рішення міжнародного кримінального суду.

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Водночас Фаді Ель-Абдалла зазначив, що Міжнародний кримінальний суд не може проводити слухання за відсутності підозрюваного. Це означає, що допоки Путіна не затримають, справа не рухатиметься далі.

Але ми будемо намагатися вирішувати цю справу за допомогою інших країн, які визнають наші рішення,

– зауважив речник Міжнародного кримінального суду.

Як пояснив Фаді Ель-Абдалла, цей суд має право розслідування таких справ, тому що українська влада надіслала запит з матеріалами, щоб провели це розслідування.

"І це уможливило розслідування цієї справи. Розслідування розпочалося. Наш прокурор розпочав розслідування, і сьогодні ми оголосили, що є підстави для того, аби видати ордер на арешт Путіна та Бєлової за незаконну депортацію дітей з України до Росії", – сказав Ель-Абдалла.

За його словами, 123 країни визнають легітимність Міжнародного кримінального суду. Росія не входить до їх числа.

Але це рішення надає більше прав Україні, яка визнає рішення МКС, ніж Росії. Тож, у правовому полі тепер Україна може оперувати цим рішенням, пояснив речник Міжнародного кримінального суду.

Додамо, що у Міжнародному кримінальному суді 17 березня видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного в скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей.

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив, що рішення МКС – це тільки початок. Україна системно співпрацює з ним. Єрмак наголосив: тепер Путіна та Львову-Бєлову заарештують на території країн, які ратифікували Римський статут.