В МКС объяснили, что будет, если Путина не арестуют после ордера

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта издал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваемые в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Как сказал спикер Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла в эфире телемарафона, Украина может потребовать арест Путина и Львово-Беловой на территории тех стран, которые признают решение международного уголовного суда.

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В то же время Фади Эль-Абдалла отметил, что Международный уголовный суд не может проводить слушания при отсутствии подозреваемого. Это означает, что пока Путина не задержат, дело не будет двигаться дальше.

Но мы будем пытаться решать это дело с помощью других стран, признающих наши решения,

– заметил представитель Международного уголовного суда.

Как пояснил Фади Эль-Абдалла, этот суд имеет право расследования таких дел, потому что украинские власти направили запрос с материалами, чтобы провели это расследование.

"И это позволило расследование этого дела. Расследование началось. Наш прокурор начал расследование, и сегодня мы объявили, что есть основания для того, чтобы выдать ордер на арест Путина и Беловой за незаконную депортацию детей из Украины в Россию", – сказал Эль-Абдалла.

По его словам, 123 страны признают легитимность Международного уголовного суда. Россия не входит в их число.

Но это решение дает больше прав Украине, которая признает решение МКС, чем России. Поэтому в правовом поле теперь Украина может оперировать этим решением, пояснил представитель Международного уголовного суда.

Добавим, что в Международном уголовном суде 17 марта было выдано ордер на арест президента России Владимира Путина Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконная депортация и перемещение украинских детей.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил, что решение МКС – это только начало. Украина системно сотрудничает с ним. Ермак подчеркнул: теперь Путина и Львова-Белова арестуют на территории стран, ратифицировавших Римский устав.