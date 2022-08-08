Запроторював людей до катівень, – Орлов розповів про генерала, який погрожує підірвати ЗАЕС

Командиром окупантів, які перебувають на Запорізькій АЕС є валерій васильєв. Він віддавав злочинні накази щодо українців.

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що васильєв є автором заяви про те, що або Запорізька АЕС буде "російською землею, або на її місці з'явиться випалена пустеля".

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"Цей "герой", прославлений зараз на всю планету – валерій васильєв, генерал ординської армії росії, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (не зрозуміло тільки чому захисту, якщо правильніше сказати агресії)", – сказав Орлов.

Окупант почав для себе зворотний відлік

російський вбивця народився 1971 року у Воронежі. васильєв має дружину та доньку. Місцеві мешканці Енергодара розповідають, що саме він віддавав злочинні накази. Також він командував у Мелітополі.

Запроторював людей до катівень, регулярно світився в пропагандистських сюжетах разом з місцевими колаборантами. А на початку травня раптом зник. Мабуть, для того, щоб так феєрично з'явитися в інформаційному просторі. Як почувається зараз генерал васильєв і чи розуміє він, що його особистий годинник почав зворотний відлік?,

– написав Орлов.

Він зазначив, що заява про підрив ЗАЕС є злочином проти усього людства.

Замінування АЕС

васильєв заявляв, що росармія замінувала важливі об'єкти Запорізької АЕС і готова до контрнаступу Збройних Сил України. Також російські солдати готові до наслідків підриву станції.

"Ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю", – сказав васильєв.

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