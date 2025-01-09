Ця зброя потрібна, як повітря: військовий експерт назвав найцінніше у новій допомозі від США

Під час засідання "Рамштайну" 9 січня Міноборони США оголосило про додатковий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Він може задовольнити критичні потреби нашої держави на цей момент.

Зокрема, туди увійшли ракети, стрілецька зброя, снаряди, КАБи, обслуговування літаків F-16. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Задовольнить критичні потреби

Павло Нарожний зазначив, що у пакет допомоги входять ракети малого радіуса дії для збиття повітряних цілей з літаків. Також стрілецька зброя у великих кількостях. Зокрема, гвинтівки та патрони до них. Крім того, туди входить мостове обладнання.

Це снаряди, зброя "повітря-земля". Це можуть бути керовані авіаційні бомби, некеровані реактивні снаряди для завдання ударів по землі. Це для нас дуже гарна новина, тому що ця зброя нам потрібна, як повітря,

– підкреслив він.

Росіяни дуже активно використовують керовані авіаційні бомби. Україна застосовує менше, тому що має меншу кількість літаків, тому що цього обладнання у ЗСУ не так багато.

Також у цьому пакеті допомоги від США є послуги по транспорту, обладнанню та запчастин для літаків F-16. Це важливо, тому що Україна має величезну кількість американського обладнання. Це танки Abrams, Bradley, Stryker, літаки F-16, які ми не можемо обслуговувати самостійно. Потрібно, щоб обслуговуванням займалися американські підрядники або американська армія. Обов'язково треба закласти ці послуги у бюджет.

"Це дуже важливо, тому що, на жаль, у нас немає великого досвіду, великої кількості людей, які вміють обслуговувати саме це обладнання. Цей пакет повинен задовольнити критичні потреби на цей момент, декілька місяців наперед", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, під час 25-тої зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума – 500 мільйонів доларів. Це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.