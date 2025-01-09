Його вартість становить 500 мільйонів доларів. У Пентагоні розповіли, що увійшло до останнього пакета допомоги від адміністрації Байдена, передає 24 Канал.

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Що увійшло до нового пакета допомоги від США

До нового пакета від США увійшли ракети та обладнання для обслуговування F-16.

Зокрема, йдеться про:

ракети ППО AIM-7, RIM-7, AIM-9M,

ракети класу "повітря-земля",

допоміжне обладнання для F-16,

броньовані мостові системи,

обладнання безпечного зв'язку,

стрілецька зброя та боєприпаси,

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

"Це 74 транш обладнання, наданий адміністрацією Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року", – зауважили у міноборони США.

Нагадаємо, що на "Рамштайні" у четвер, 9 січня, узгодили плани підтримки України до 2027 року. Було затверджено 8 дорожніх карт щодо забезпечення військової допомоги, організації закупівель, залучення інвестицій, підтримки української оборонної промисловості та її розвитку.