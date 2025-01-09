Его стоимость составляет 500 миллионов долларов. У Пентагоне рассказали, что вошло в последний пакет помощи от администрации Байдена, передает 24 Канал.
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Что вошло в новый пакет помощи от США
В новый пакет от США вошли ракеты и оборудование для обслуживания F-16.
В частности, речь идет о:
- ракеты ПВО AIM-7, RIM-7, AIM-9M,
- ракеты класса "воздух-земля",
- вспомогательное оборудование для F-16,
- бронированные мостовые системы,
- оборудование безопасной связи,
- стрелковое оружие и боеприпасы,
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
"Это 74 транш оборудования, предоставлен администрацией Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года", – отметили в минобороны США.
Напомним, что на "Рамштайн" в четверг, 9 января, согласовали планы поддержки Украины до 2027 года. Было утверждено 8 дорожных карт по обеспечению военной помощи, организации закупок, привлечения инвестиций, поддержки украинской оборонной промышленности и ее развития.