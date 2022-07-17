Панацеї на 100% немає, – Сініцин розповів, як ЗСУ протистоять російській РЕБ

Дрони та автомобілі у цій війні – розхідний матеріал, на жаль. Якщо взяти до уваги інтенсивність бойових дій, застосування ворогом авіації та артилерії, то автомобілі просто знищуються. При чому, дуже часто у великих кількостях, наприклад, прилетіла ракета – мінус половина автопарку батальйону.

Про це 24 каналу розповів громадський активіст та керівник благодійного фонду Сергія Притули Роман Сініцин. Він також зазначив, що дрони доволі часто мають коротке "життя" на фронті.

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Це можна пояснити тим, що російські окупанти дуже активно використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ – 24 канал ред.) – дрони падають, їх задушують, тому ми купуємо десятки та сотні одиниць.

Найімовірніше, така тенденція буде зберігатися і надалі, бо нашим бійцям потрібні "очі".

Найзатребуваніша техніка фронту

Так, є певні види дронів, які є напіввійськовими чи військовими. У них більше стійкості до РЕБ, розповідає Роман Сініцин.

Але 100% панацеї просто немає, росіяни теж чудово розуміють, що наші ЗСУ літають дронами, тому окупанти дуже часто змінюють свою тактику роботи своїх систем РЕБ,

– додає Сініцин.

Конкретно у цьому питанні, ворог досить гнучкий, але ми теж не відстаємо. Ми завозимо різні моделі, підлаштовуємось, тестуємо на полігонах із військовими, додає він.

За словами Романа Сініцина, росіяни теж використовують дрони і це не лише "орлан". Про "орлани" ми чуємо, адже їх поставили на вороже озброєння у досить великій кількості і у них ці дрони є на батальйонному рівні.

"Звісно, у ворога є й інші зразки безпілотної авіації, можливо, не у такій великій кількості. І також, російські окупанти використовують китайські цивільні квадрокоптери, які закуповуємо і ми – це не таємниця", – додає громадський активіст.

Чи можуть ЗСУ протистояти ворожій аеророзвідці

Звісно, ми можемо протистояти російській розвідці. У нас є підрозділи радіоелектронної боротьби, вже прибувають та застосовуються західні комплекси,

– зазначає Роман Сініцин.

"Всі ці засоби є, можливо поки в недостатній кількості, але я дуже сподіваюсь, що наші західні партнери продовжать нам допомагати не тільки артилерійськими системами, а й засобами радіоелектронної боротьби", – резюмує керівник військового напрямку БФ Сергія Притули.

Повну розмову із Романом Сініциним про потреби ЗСУ на фронті: дивіться відео