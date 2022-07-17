Панацеи на 100% нет, – Синицын рассказал, как ВСУ противостоят российскому РЭБ

Дроны и автомобили в этой войне – расходный материал, к сожалению. Если принять во внимание интенсивность боевых действий, применение противником авиации и артиллерии, то авто просто уничтожаются. Причем очень часто в больших количествах, например, прилетела ракета – минус половина автопарка батальона.

Об этом 24 каналу рассказал общественный активист и руководитель благотворительного фонда Сергея Притулы Роман Синицын. Он также отметил, что дроны довольно часто имеют короткую "жизнь" на фронте.

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Это можно объяснить тем, что российские оккупанты очень активно используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ – 24 канал) – дроны падают, их душат, поэтому мы покупаем десятки и сотни единиц.

Скорее всего, такая тенденция будет сохраняться и дальше, потому что нашим бойцам нужны "глаза".

Самая востребованная техника фронта

Да, есть определенные виды дронов, которые являются полувоенными или военными. У них больше устойчивости к РЭБ, рассказывает Роман Синицын.

Но 100% панацеи просто нет, россияне тоже прекрасно понимают, что наши ВСУ летают дронами, поэтому оккупанты очень часто меняют свою тактику работы своих систем РЭБ,

– добавляет Синицын.

Конкретно в этом вопросе враг достаточно гибок, но мы тоже не отстаем. Мы завозим разные модели, подстраиваемся, тестируем на полигонах с военными, добавляет он.

По словам Романа Синицына, россияне тоже используют дроны и это не только "орлан". Об "орланах" мы слышим, ведь их поставили на вражеское вооружение в достаточно большом количестве и у них эти дроны есть на батальонном уровне.

"Конечно, у врага есть и другие образцы беспилотной авиации, возможно, не в таком большом количестве. И также российские оккупанты используют китайские гражданские квадрокоптеры, которые закупаем и мы – это не тайна", – добавляет общественный активист.

Могут ли ВСУ противостоять вражеской аэроразведке

Конечно, мы можем противостоять российской разведке. У нас есть подразделения радиоэлектронной борьбы, уже прибывают и применяются западные комплексы,

– отмечает Роман Синицын.

"Все эти средства есть, возможно, пока в недостаточном количестве, но я очень надеюсь, что наши западные партнеры продолжат нам помогать не только артиллерийскими системами, но и средствами радиоэлектронной борьбы", – резюмирует руководитель военного направления БФ Сергея Притулы.

Полный разговор с Романом Синицыным о потребностях ВСУ на фронте: смотрите видео