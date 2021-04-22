Пандемія COVID-19 об'єктивно вплинула на кількість страт, – Покальчук

Загальна кількість страт у 2020 році є найнижчою за останні 40 років. Це черговий доказ, що світ відходить від такого неефективного виду покарання.
Джерело:24 канал
Але й досі є вагомі причини для хвилювання. Таку думку у блозі "Територія рівності" висловила Оксана Покальчук.
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За її словами, загалом у 2020 році масштаби страт у світі продовжили зменшуватися.
Пандемія COVID-19 об'єктивно вплинула на тимчасове зупинення страт,
– зазначила Покальчук.
Поступ, як розповіла директорка Amnesty International, зробили уряди деяких країн. Наприклад, Казахстан в Організації Об'єднаних Націй підписав протокол про скасування смертної казни в країні.Довідка. Казахстан на початку січня 2021 року скасував найвищу міру покарання у країні після майже двох десятиліть мораторію.
За відповідними даними, жодної страти не зафіксували в Білорусі, Бахрейні, Пакистані та Судані. А також – в Японії, де у 2019 році позбавляли людей життя.
Водночас у 2020 році, як і раніше, дотримувалися офіційного мораторію:
- Казахстан;
- Росія;
- Таджикистан;
- Малайзія;
- Гамбія.
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