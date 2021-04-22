Пандемія COVID-19 об'єктивно вплинула на кількість страт, – Покальчук

Загальна кількість страт у 2020 році є найнижчою за останні 40 років. Це черговий доказ, що світ відходить від такого неефективного виду покарання.

Але й досі є вагомі причини для хвилювання. Таку думку у блозі "Територія рівності" висловила Оксана Покальчук.

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За її словами, загалом у 2020 році масштаби страт у світі продовжили зменшуватися.

Пандемія COVID-19 об'єктивно вплинула на тимчасове зупинення страт,

– зазначила Покальчук.

Поступ, як розповіла директорка Amnesty International, зробили уряди деяких країн. Наприклад, Казахстан в Організації Об'єднаних Націй підписав протокол про скасування смертної казни в країні.

. Казахстан на початку січня 2021 року скасував найвищу міру покарання у країні після майже двох десятиліть мораторію.

За відповідними даними, жодної страти не зафіксували в Білорусі, Бахрейні, Пакистані та Судані. А також – в Японії, де у 2019 році позбавляли людей життя.

Водночас у 2020 році, як і раніше, дотримувалися офіційного мораторію:

Казахстан;

Росія;

Таджикистан;

Малайзія;

Гамбія.

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