Казахстан скасував вищу міру покарання у країні. Відповідний закон підписав глава держави Касим-Жомарт Токаєв. Це сталося після майже двох десятиліть мораторію.

Тепер коригування потребує Кримінальний кодекс Казахстану. У 17 статтях передбачена смертна кара в якості міри покарання. Про це повідомляє DW з посиланням на опубліковане 2 січня повідомлення на сайті глави республіки.

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Ратифікація Протоколу

Президент підписав закон "Про ратифікацію Другого Факультативного Протоколу до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, яка спрямована на скасування смертної кари".

Цей протокол прийнятий Генасамблеєю ООН 15 грудня 1989 року. Він зобов’язує країни, які до нього приєдналися, не застосовувати у себе смертну кару і виключити її із законодавства.

Казахстан приєднався до протоколу ще у вересні 2020 року лише з одним застереженням. Зокрема, застосування смертної кари можливе у воєнний час і лише після визнання вини в скоєнні особливо тяжких військових злочинів.

Зверніть увагу! Наразі до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права приєдналися 173 держави, до Другого Факультативного Протоколу – 88 країн світу.

Що відомо про мораторій на смертну кару

Страти в Казахстані були припинені з 2003 року указом президента. Однак суди продовжували засуджувати зловмисників до вищої міри покарання за виняткових обставин. Зокрема, за злочини, які кваліфікуються як терористичні акти. Цікаво, що засуджені до страти відбували довічне ув'язнення й могли бути страчені в разі скасування мораторію.

Важливо! Останній такий вирок винесли в 2016 році. Суд визнав винним в скоєнні теракту в Алма-Ати Руслана Кулекбаева, який відкрив стрілянину по поліцейським в центрі міста. В результаті загинули 10 осіб. Покарання йому було замінено на довічне ув'язнення.

Смертна кара на пострадянському просторі