Казахстан отменил смертную казнь после 17 лет моратория
Казахстан отменил высшую меру наказания в стране. Соответствующий закон подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Это произошло после почти двух десятилетий моратория.
Теперь в корректировке нуждается Уголовный кодекс Казахстана. В 17 статьях предусмотрена смертная казнь в качестве меры наказания. Об этом сообщает DW со ссылкой на опубликованное 2 января сообщение на сайте главы республики.
Кстати Какие страны до сих пор используют смертную казнь: жуткие факты
Ратификация Протокола
- Президент подписал закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни".
- Этот протокол принят Генассамблеей ООН 15 декабря 1989 года. Он обязывает страны, которые к нему присоединились, не применять у себя смертную казнь и исключить ее из законодательства.
- Казахстан присоединился к протоколу еще в сентябре 2020 году лишь с одной оговоркой. В частности, применение смертной казни возможно в военное время и лишь после признания вины в совершении особо тяжких военных преступлений.
Что известно о моратории на смертную казнь
Казни в Казахстане были прекращены с 2003 года указом президента. Однако суды продолжали приговраивать злоумышленников к высшей мере наказания в исключительных случаях. В частности, за преступления, которые квалифицируются как террористические акты. Интересно, что осужденные к смертной казни отбывали пожизненное заключение и могли быть казнены в случае отмены моратория.
Смертная казнь на постсоветском пространстве
- В России мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. При этом Москва подписала пакт, но не присоединилась ко Второму Факультативному Протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах.
- Беларусь остается последней страной в Европе и единственной в СНГ, где сохраняется и применяется смертная казнь в качестве меры наказания.
Поделиться новостью