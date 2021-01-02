Казахстан отменил высшую меру наказания в стране. Соответствующий закон подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Это произошло после почти двух десятилетий моратория.

Теперь в корректировке нуждается Уголовный кодекс Казахстана. В 17 статьях предусмотрена смертная казнь в качестве меры наказания. Об этом сообщает DW со ссылкой на опубликованное 2 января сообщение на сайте главы республики.

Кстати Какие страны до сих пор используют смертную казнь: жуткие факты

Ратификация Протокола

Президент подписал закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни".

Этот протокол принят Генассамблеей ООН 15 декабря 1989 года. Он обязывает страны, которые к нему присоединились, не применять у себя смертную казнь и исключить ее из законодательства.

Казахстан присоединился к протоколу еще в сентябре 2020 году лишь с одной оговоркой. В частности, применение смертной казни возможно в военное время и лишь после признания вины в совершении особо тяжких военных преступлений.

Обратите внимание! Сейчас к Международному пакту о гражданских и политических правах присоединились 173 государства, ко Второму Факультативному Протоколу – 88 стран мира.

Что известно о моратории на смертную казнь

Казни в Казахстане были прекращены с 2003 года указом президента. Однако суды продолжали приговраивать злоумышленников к высшей мере наказания в исключительных случаях. В частности, за преступления, которые квалифицируются как террористические акты. Интересно, что осужденные к смертной казни отбывали пожизненное заключение и могли быть казнены в случае отмены моратория.

Важно! Последний такой приговор вынесли в 2016 году. Суд признал виновным в совершении теракта в Алма-Аты Руслана Кулекбаева, который открыл стрельбу по полицейским в центре города. В результате погибли 10 человек. Наказание ему было заменено на пожизненное заключение.

Смертная казнь на постсоветском пространстве