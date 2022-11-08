Що означають скандальні заяви Папи Римського: пояснення релігієзнавиці

Днями Папа Римський вже не вперше відзначився скандальною заявою, сказавши, що "дуже поважає російський гуманізм" та загалом росіян, а творчість їхнього письменника Достоєвського нібито "надихає думати про християнство".

Папа Римський не живе Україною

Усе б нічого, якби ці слова не прозвучали на тлі повномасштабної війни в Україні, яку Росія розв'язала для винищення українців та загарбання наших територій. Це для 24 каналу прокоментувала релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович.

До теми Достоєвський і "гуманізм": чому заяви Папи суперечать істині та обурюють українців

За її словами, перше, що українцям потрібно усвідомити – Папа Римський ніколи не буде говорити те, що ми б хотіли від нього почути. Насамперед тому, що понтифік – не українець і не живе тільки Україною. Кількість його вірян нараховує 2 мільярди людей, і з них – лише 5 мільйонів українців, це мізерний відсоток.

Утім, як зауважила Филипович, Папа Римський постійно говорить, що пам’ятає про українців. Справді, пам'ятати можна по-різному – сидячи біля телевізора, слухаючи своїх радників, або, як президент Німеччини Штайнмаєр, що приїхав до України, потрапив на 2 години до бомбосховища і раптом змінив своє уявлення про те, що відбувається в Україні. Однак такі різкі революції у свідомості не часто відбуваються у політичних діячів, а тим паче у релігійних діячів.

Достоєвський обманув понтифіка

Релігієзнавиця пояснила, що Папа Римський – не зовсім політик. Він має свій життєвий досвід, але досвід християнина. Він має свій світогляд, але світогляд християнина. Він має свої інтереси, але знову ж таки – вони християнські.

Тобто він не мислить як українці, як воююча нація. Він мислить як християнський католик, тобто миротворець. У нього в голові є певна матриця, є певний закладений максимум, який можна очікувати від життя. Він хоче, щоб всі жили в мирі,

– наголосила Филипович.

Вона додала, що саме тому Папа Римський і не розуміє, як така "велика нація" як росіяни, які нібито натхненні ідеями гуманізму Достоєвського, можуть жорстоко вбивати. Для нього це загадка, яку він вже багато років не може розгадати, і російсько-українська війна не допомагає йому зрозуміти природу "російського гуманізму".

І цього б не сталося навіть, якби понтифік прочитав всього Достоєвського. Адже, вочевидь, росіяни не живуть за Достоєвським. Ба більше, переважна частина їх його й не читали. Відтак, творами цього письменника пояснити психологію, а тим паче поведінку росіян неможливо.

Пропаганда переважає

Тож насправді на думку Папи про росіян більше впливає російська пропаганда, аніж література. І хоч українці й намагаються пояснювати йому, що і чому відбувається насправді, довкола нього є багато інших людей, зокрема й ті, що транслюють проросійські наративи та захищають російські інтереси.

Филипович наголосила, що Росія не сиділа і не чекала, поки почнеться війна. Країна-агресорка довгими роками заражає Європу своїм "рускім міром", і це справжня чума, яка, на жаль, зберігає свої позиції і на 9 місяці повномасштабної війни.

Відповідно Папа Римський не може просто звільнитися від пропаганди, яка лине з усіх куточків ватиканських покоїв. А Україна, ймовірно, не зможе "переплюнути" російську пропаганду, адже в неї вкладають шалені гроші.

Як тверезо сприймати заяви Папи

Разом із тим, потрібно розуміти, що Папа Римський – це ще не вся католицька церква. Так, він частково висловлює спільну позицію, але йому доводиться балансувати, адже в римо-католицькій церкві є ліві, праві, радикали, ліберали, ті, які люблять Росію і “гуманізм” Достоєвського, і ті, які давно протверезіли, і бачать все в чорно-білих кольорах.

Тож Папа – це не єдине джерело інформації та позиції католицької церкви. До нього слід ставитися, як до людини, яка робить те, що може робити. Наразі він не може робити більше і точно не стане українським націоналістом, на цьому потрібно зупинитися і не вимагати від нього неможливого.

Але потихенько й крапля камінь точить. Поступово ми впливаємо на його свідомість. Він захоплювався "гуманізмом Достоєвського" і "гуманізмом російської нації", але при цьому не забув згадати і українців,

– підсумувала Филипович.

Людмила Филипович пояснила скандальні заяви Папи Римського: дивіться відео

Глава УГКЦ зробив Папі Римському символічний подарунок

На висловлювання понтифіка про повагу та захоплення росіянами відреагував глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав. Він наочно продемонстрував йому, як виглядає "російський гуманізм" та подарував йому уламок від російської міни. Примітно, що саме ця міна влучила у фасад греко-католицького храму в Ірпені.

Блаженніший Святослав звернувся до Папи Римського, наголосивши, що такі уламки дістають не лише з будівель та руїн, а й з тіл дорослих та дітей.