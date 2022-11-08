Что означают скандальные заявления Папы Римского: объяснение религиоведа

На днях Папа Римский уже не впервые отметился скандальным заявлением, сказав, что "очень уважает российский гуманизм" и россиян, а творчество их писателя Достоевского якобы "вдохновляет думать о христианстве".

Папа Римский не живет Украиной

Все бы ничего, если бы эти слова не прозвучали на фоне полномасштабной войны в Украине, которую Россия развязала для уничтожения украинцев и захвата наших территорий. Это для 24 канала прокомментировала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович.

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По ее словам, первое, что украинцам нужно осознать – Папа Римский никогда не будет говорить о том, что мы бы хотели от него услышать. В первую очередь потому, что понтифик – не украинец и не живет только Украиной. Количество его верующих насчитывает 2 миллиарда человек, и из них – всего 5 миллионов украинцев, это мизерный процент.

Впрочем, как отметила Филиппович, Папа Римский постоянно говорит, что помнит об украинцах. Действительно, помнить можно по-разному – сидя у телевизора, слушая своих советников, или, как приехавший в Украину президент Германии Штайнмайер попал на 2 часа в бомбоубежище и вдруг изменил свое представление о том, что происходит в Украине. Однако такие резкие революции в сознании не часто происходят у политических деятелей, а тем более у религиозных деятелей.

Достоевский обманул понтифика

Религиовед объяснила, что Папа Римский – не совсем политик. У него есть свой жизненный опыт, но опыт христианина. У него есть свое мировоззрение, но мировоззрение христианина. У него есть свои интересы, но опять же они христианские.

То есть, он не мыслит как украинцы, как воюющая нация. Он мыслит как христианский католик, то есть миротворец. У него в голове есть определенная матрица, есть заложенный максимум, который можно ожидать от жизни. Он хочет, чтобы все жили в мире,

– подчеркнула Филиппович.

Она добавила, что именно поэтому Папа Римский и не понимает, как такая "великая нация" как россияне, якобы вдохновленные идеями гуманизма Достоевского, могут жестоко убивать. Для него это загадка, которую он уже много лет не может разгадать, и русско-украинская война не помогает ему понять природу "русского гуманизма".

И этого не случилось бы даже если бы понтифик прочитал всего Достоевского. Ведь, очевидно, россияне не живут по Достоевскому. Более того, подавляющая часть их его и не читали. Следовательно, произведениями этого писателя объяснить психологию, а тем более поведение россиян невозможно.

Пропаганда преобладает

Поэтому на мысль Папы о русских больше влияет российская пропаганда, чем литература. И хотя украинцы и пытаются объяснять ему, что и почему происходит на самом деле, вокруг него много других людей, в том числе и те, которые транслируют пророссийские нарративы и защищают российские интересы.

Филиппович подчеркнула, что Россия не сидела и не ждала, пока начнется война. Страна-агрессор долгие годы заражает Европу своим "русским миром", и это настоящая чума, которая, к сожалению, сохраняет свои позиции и на 9 месяце полномасштабной войны.

Соответственно, Папа Римский не может просто освободиться от пропаганды, исходящей из всех уголков ватиканских покоев. А Украина, вероятно, не сможет "переплюнуть" российскую пропаганду, ведь в нее вкладывают сумасшедшие деньги.

Как трезво воспринимать заявления Папы

Вместе с тем нужно понимать, что Папа Римский – это еще не вся католическая церковь. Да, он частично выражает общую позицию, но ему приходится балансировать, ведь в римско-католической церкви есть левые, правые, радикалы, либералы, любящие Россию и "гуманизм" Достоевского, и те, которые давно отрезвели, и видят все в черно-белых цветах.

Так что Папа – это не единственный источник информации и позиции католической церкви. К нему следует относиться как к человеку, который делает то, что может делать. Пока он не может делать больше и точно не станет украинским националистом, на этом нужно остановиться и не требовать от него невозможного.

Но потихоньку и капля камень точит. Равномерно мы влияем на его сознание. Он восхищался "гуманизмом Достоевского" и "гуманизмом русской нации", но при этом не забыл упомянуть и украинцев,

– подытожила Филиппович.

Людмила Филиппович объяснила скандальные заявления Папы Римского: смотрите видео

Глава УГКЦ сделал Папе Римскому символический подарок

На высказывание понтифика об уважении и восхищении россиянами отреагировал глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав. Он наглядно продемонстрировал ему, как выглядит русский гуманизм и подарил ему обломок от русской мины. Примечательно, что именно эта мина попала в фасад греко-католического храма в Ирпене.

Блаженнейший Святослав обратился к Папе Римскому, отметив, что такие обломки извлекаются не только из зданий и руин, но и из тел взрослых и детей.