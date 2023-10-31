У Парижі поліція відкрила вогонь по жінці: вона погрожувала підірвати себе

31 жовтня правоохоронці в Парижі відкрили вогонь по жінці. Вона погрожувала підірвати себе на залізничній станції.

Через це людей евакуювали зі станції метро та приміської залізничної станції на сході Парижа. На місце оперативно прибули відповідні служби.

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У Парижі поліція стріляла по жінці

Як повідомили правоохоронці, жінка в одязі, який повністю закривав її обличчя, кричала погрози. За даними ЗМІ, вона пропагувала тероризм чи, ймовірно, погрожувала підірвати себе.

Видання Le Figaro зазначило, що жінка погрожувала підірвати себе та ховала руки в одязі. Також вона буцімто кричала "Аллах Акбар".

Через те, що жінка не реагувала на попередження поліції, правоохоронці відкрили вогонь по ній. В якому стані вона зараз – поки невідомо. Відомо, що жінка отримала поранення у живіт. Втім її життя поза небезпекою.

У Бельгії палестинець погрожував скоїти теракт

Нагадаємо, що нещодавно 23-річний палестинець Мохаммед А. заявив бельгійській установі про намір "померти як мученик, підірвавши себе".

Він подав прохання про притулок у Бельгії 26 вересня. Згодом він прийшов до офісу бельгійської установи і висловив бажання "померти мученицькою смертю", бо дізнався, що "вся його сім'я загинула в Газі". У підсумку чоловіка затримали.