Парламент Франції схвалив закон проти "ісламістського сепаратизму"

У Франції Національна асамблея прийняла проєкт закону проти "ісламістського сепаратизму". Відповідне рішення ухвалили під час голосування 23 липня.

У фінальній процедурі документ підтримали 49 депутатів, 19 були проти та ще 5 утрималися. З моменту його презентації до остаточного прийняття пройшло 7 місяців.

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Що відомо про законопроєкт

Проєкт закону, який називали контроверсійним, містить заходи для:

нейтральності у сфері держслужби та публічних послуг;

боротьби з мовою ненависті онлайн;

захисту держслужбовців і вчителів;

посилення контролю за громадськими організаціями та їхнім фінансуванням;

обмеження випадків, коли діти можуть отримувати шкільну освіту вдома – щоб це не перетворювалося на суто релігійну освіту;

боротьби з такими явищами як "свідоцтва про незайманість", полігамія та примусові шлюби.

Після повернення проєкту з Сенату, більшість все ж пом'якшила заходи щодо носіння хіджабу та нейтральності в університетах. М'якшими від початкових виявились і обмеження на отримання домашньої освіти.

Крайні ліві та праві були проти

Лідер групи крайніх лівих La France insoumise ("Непокірна Франція") Жан-Люк Меленшон обурювався, що закон "антиреспубліканський" і спрямований проти мусульман. Соціалісти критикували надмірну недовіру до громадських об'єднань. Праві – докоряли недостатньою рішучістю.

І праві й ліві відстоюють думку, що закон створює ризики для свободи об'єднань.

Підтримали проєкт партія Макрона LREM та її партнери Modem і Agir.

Опозиція – як праві, так і ліві – заявила, що звертатиметься до Конституційної ради.

Проєкт схвалили одразу слідом за законом щодо запобігання терактам, яким закріпили в загальному праві деякі механізми, що з'явились після запровадження надзвичайного стану.

З державних лідерів на його адресу особливо часто висловлювався президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

. Законопроєкт ще з моменту появи різко розкритикували у мусульманському світі.